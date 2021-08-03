BOE показала первую панель Mini-LED с частотой обновления 480 Гц и временем отклика 1 мс

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Крупнейший китайский производитель дисплеев BOE Display на игровой выставке ChinaJoy 2021 в Шанхае показал дисплейную панель с частотой обновления 480 Гц и временем отклика 1 мс. Она оснащена подсветкой mini-LED и, в первую очередь, рассчитана на использование в геймерских мониторах.

Дисплеи mini-LED представляют собой обычную жидкокристаллическую матрицу, но с подсветкой из нескольких тысяч управляемых светодиодов. В случае решения BOE число крошечных светодиодов достигает 10 тысяч, а пиковая яркость достигает впечатляющих 2000 нит. Также производитель заявляет сертификации ADS Pro и TÜV Rheinland Eyesafe.

BOE не выпускает мониторы под собственным брендом, а поставляет свои панели таким именитым производителям, как ASUS, Dell, HP, Acer и Lenovo.

На сегодня самыми быстрыми игровыми дисплеями выступают модели с частотой 360 Гц и временем отклика 2,8 мс. Точные сроки выпуска первых потребительских мониторов с частотой 480 Гц пока не сообщаются, но, очевидно, что это дело ближайшего будущего.

Только на прошлой неделе сообщалось, что LG и AUO рассчитывают начать массовое производство своих 480-герцевых панелей в 2022 году, а готовые мониторы и ноутбуки с ними ожидаются в 2023 году.

По итогам 2020 года BOE заняла 24% рынка экранов с частотой обновления 120 Гц. По прогнозу аналитиков, в 2021 году BOE станет мировым лидером рынка с долей более 50%.