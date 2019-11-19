Boeing 737 больше не самый популярный лайнер в мире. Новый лидер — Airbus A320





В последнее время Boeing все больше напоминает Intel, если говорить о проблемах по части безопасности — буквально в прошлом месяце сообщалось об очередном серьезном дефекте в десятках эксплуатируемых самолетов Boeing 737 Next Generation. Вот только в авиации цена таких ошибок гораздо выше и нередко может стоить человеческих жизней. С учетом этого потеря Boeing 737 звания самого популярного лайнера в мире не удивляет. Но событие это, бесспорно, стоит внимания, ведь этот титул был закреплен за Boeing 737 последние 55 лет.

Как сообщает Business Insider, по состоянию на начало ноября самолет A320 во всех версиях получил в общей сложности 15157 заказов, тогда как у всех версий Boeing 737 суммарно 15136 заказов. К концу месяца разрыв может оказаться еще больше: 18 ноября авиакомпания Air Arabia подтвердила заказ на 120 самолетов A320 Neo, тогда как Boeing отчиталась только о заказе десяти лайнеров Boeing 737 MAX авиакомпанией SunExpress. С апреля 2019 года, когда полеты Boeing 737 MAX были остановлены после трагических катастроф, это второй заказ на эти лайнеры.

Остается добавить, что американская компания пока опережает европейского конкурента по числу фактически поставленных заказчикам самолетов. Boeing, начавшая поставлять Boeing 737 на рынок в 1968 год, поставила 10563 лайнеров семейства 737, тогда как Airbus, предлагающая A320 c 1988 года, пока поставила 9086 лайнеров этого семейства.

Источник: Business Insider