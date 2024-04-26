Более 50% Go i Ruby разработчиков с опытом 3+ года наняли на $5000. PHP — на самом дне

Более половины Go i Ruby разработчиков с опытом 3+ года наняли на $5000 или более. Самый низкий уровень среди разработчиков — у PHP.

Об этом рассказал сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Среди Java-разработчиков эта доля — 49%, среди DevOps — 43%. У фронтендеров шанс на высокую зарплату всего 22%, но самое низкое место в рейтинге среди разработчиков — PHP с 16%.

Среди нанятых Manual QA с опытом от 3 лет, 5К в профиле имел только один кандидат из 358. И у него было 8 лет опыта.

Ранее всего на высокую зарплату могут рассчитывать бизнес и дата аналитики (но лишь единицы из них). Им для этого нужно в среднем 6 лет. Среди разработчиков самые «молодые» — Python i Data специалисты — 7 лет. Тогда как средняя цифра для большинства других специальностей 8 лет. C++ i PHP разработчики в среднем зарабатывают 5К+ если имеют 9 лет опыта.

Но также стоит отметить, что ситуация на украинском IT-рынке несколько улучшилась:за последний месяц конкуренция среди кандидатов без опыта практически такая же, как и среди самых опытных кандидатов.

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Кандидатов без опыта становится меньше, вакансий для них — больше. Количество кандидатов, претендующих на одну вакансию онлайнснизилась с 28 в начале года до 16 сейчас.