Конкуренция среди кандидатов без опыта уже такая же, как и среди самых опытных

За последний месяц конкуренция среди кандидатов без опыта практически такая же, как и среди самых опытных кандидатов.

Об этом говорится в статистике Джинни.

Кандидатов без опыта становится меньше, вакансий для них — больше. Количество кандидатов, претендующих на одну вакансию онлайн снизилась с 28 в начале года до 16 сейчас

Для этого уровня опыта наиболее конкурентные категории:

React.js;

Java;

.Net.

JavaScript — аж на четвертом месте. Конкуренция среди manual QA без опыта сейчас вдвое меньше, чем среди фронтендеров.

А вот в группе самых опытных, тестировщикам сложнее всего. В онлайне для полутора тысяч кандидатов есть только полтора десятка вакансий.

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Конкуренция по категориям можно посмотреть здесь

Примечание: в этой статистике считались только кандидаты, которые были в поиске и заходили на сайт в течение 30 дней.

Также советуем ознакомиться со статистикой первого квартала 2024 года.

Наиболее оптимистичными в нем были следующие цифры: