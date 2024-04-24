Конкуренция среди кандидатов без опыта уже такая же, как и среди самых опытных

За последний месяц конкуренция среди кандидатов без опыта практически такая же, как и среди самых опытных кандидатов.
Об этом говорится в статистике Джинни.
Кандидатов без опыта становится меньше, вакансий для них — больше. Количество кандидатов, претендующих на одну вакансию онлайн снизилась с 28 в начале года до 16 сейчас
Для этого уровня опыта наиболее конкурентные категории:
- React.js;
- Java;
- .Net.
JavaScript — аж на четвертом месте. Конкуренция среди manual QA без опыта сейчас вдвое меньше, чем среди фронтендеров.
А вот в группе самых опытных, тестировщикам сложнее всего. В онлайне для полутора тысяч кандидатов есть только полтора десятка вакансий.
Конкуренция по категориям можно посмотреть здесь
Примечание: в этой статистике считались только кандидаты, которые были в поиске и заходили на сайт в течение 30 дней.
Также советуем ознакомиться со статистикой первого квартала 2024 года.
Наиболее оптимистичными в нем были следующие цифры:
- 7,5 тысяч вакансий онлайн — наибольшее количество с июля 2023.
- 21,2 откликов на вакансию в марте — меньше всего за последние 9 месяцев.
- На 20% больше вакансий для кандидатов без опыта.