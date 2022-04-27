Большой адронный коллайдер вышел на рекордную энергию — 6,8 тераэлектронвольт на пучок протонов

Спустя четыре года Большой адронный коллайдер перезапустили. 22 апреля он снова заработал, но пока в тестовом режиме. А уже 25 апреля ученые Европейской организации ядерных исследований (CERN) сообщили о рекорде. Два пилотных пучка протонов впервые были ускорены до рекордной энергии: 6,8 тераэлектронвольт на один пучок.

Большой адронный коллайдер (БАК) ускоряет два пучка частиц, таких как протоны, навстречу друг другу. Эти высокоэнергетические лучи сталкиваются, позволяя физикам исследовать экстремальные пределы нашего физического мира и даже открывать неизвестные ранее аспекты физики.

Благодаря модернизациям, реализованным во время запланированной остановки (затянувшейся из-за пандемии коронавируса), энергия протонных пучков БАК должна была увеличиться с полученных ранее 6,5 тераэлектронвольт.

Один тераэлектронвольт эквивалентен 1 триллиону электронвольт и с точки зрения кинетической энергии примерно равен энергии летающего комара. Но для одного протона это невероятное количество энергии, пишет Space.

Согласно расписанию работы БАК, эксперименты со столкновениями протонов начнутся 4 августа 2022 года.