Ученые перезапустят Большой адронный коллайдер для поиска темной материи после четырехлетней паузы

Ученые Европейского центра физических исследований на текущей неделе снова запустят Большой адронный коллайдер (БАК) длиной 27 км, благодаря которому обнаружили бозон Хиггса. БАК был остановлен в 2018 году на техническое обслуживание и модернизацию, которая должна была завершиться в 2021-м, но затянулась из-за COVID-19.

Перезапуск коллайдера — сложная процедура. Среди проблем могут быть усадка материалов из-за перепада температур почти в 300 градусов, неполадки с тысячами магнитов, которые помогают удерживать миллиарды частиц в виде узкого пучка во время вращения в туннеле коллайдера под швейцарско-французской границей. Об этом пишет агентство Reuters.

Серия столкновений частиц в БАК в период с 2010 по 2013 годы предоставила доказательства существования долгожданного бозона Хиггса, который вместе со связанным с ним энергетическим полем считается жизненно важным для формирования Вселенной после Большого взрыва 13,7 миллиарда лет назад.

Физики надеются, что возобновление работы БАК поможет им в поисках так называемой темной материи, лежащей за пределами видимой Вселенной. Считается, что она в пять раз более распространена, чем обычная материя, но не поглощает, не отражает и не излучает свет. Ее поиски пока не увенчались успехом.

«Мы собираемся резко увеличить количество столкновений и, следовательно, вероятность новых открытий», — сказал Ренде Стеренберг, отвечающий за работу диспетчерской.

Коллайдер будет работать до 2025–2027 годов.