Bolt отримав 600 млн євро інвестицій на розвиток, збільшивши оціночну вартість компанії до 4 млрд євро





Сервіс Bolt залучив інвестиції розміром 600 млн євро, збільшивши оціночну вартість компанії до понад 4 млрд євро. Грошові кошти будуть спрямовані на розвиток нового сервісу ― доставки продуктів Bolt Market, а також на розширення географії активних сервісів компанії.

У раунді взяли участь як нові інвестори ― Sequoia, Tekne і Ghisallo, так і ті, хто раніше вже фінансував проєкти компанії Bolt ― G Squared, D1 Capital і Naya.

«Місія компанії Bolt ― зробити пересування містом більш доступним і екологічним. Ми створюємо майбутнє, де на зміну персональним автомобілям, які перевантажують дороги і забруднюють довкілля, прийдуть сервіси для замовлення поїздок. Уже протягом 7 років ми працюємо над розвитком сервісів мобільності й доставки Bolt, і тепер пропонуємо найкращу альтернативу для практично кожного випадку, коли необхідно використовувати автомобіль. Змістивши фокус на створення тренда мобільності без персональних авто, ми раді представити нові продукти мільйонам користувачів у Європі й Африці», ― повідомив СЕО компанії Bolt Маркус Вілліг.

Торік кількість користувачів платформи Bolt зросла до 75 млн осіб по всьому світу. Крім основного сервісу райд-хейлінґу компанія Bolt запустила сервіси каршерінґу, прокату електросамокатів й електровелосипедів, доставки їжі з ресторанів Bolt Food і абсолютно новий продукт в екосистемі Bolt ― доставку продуктів за 15 хвилин Bolt Market.

Незабаром Bolt Market стане доступним ще у 10 країнах Балтії та Центральної Європи, а також у Швеції, Португалії, Хорватії та Румунії. Для його запуску компанія задіє мережу кур’єрів, наявні технології і досвід команди сервісу доставки їжі з ресторанів Bolt Food.

Нагадаємо, що в кінці минулого року компанія Bolt залучила 150 млн євро інвестицій. Основним інвестором стала компанія D1 Capital Partners за участю Darsana Capital Partners. Отримані кошти були спрямовані на підвищення якості й безпеки сервісів компанії.

Источник: Bolt