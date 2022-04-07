Bolt возобновил прокат электросамокатов в Киеве по сниженным тарифам — от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн/мин

Bolt отозвалась на призыв КГГА возобновить прокат электросамокатов и велосипедов — с 7 апреля в центре города возобновлена работа сервиса.

Столичный общественный транспорт все еще работает в ограниченном режиме, так что самокаты — удачная альтернатива для перемещения на короткие расстояния. Самокаты Bolt станут отличным дополнением к велосипедам Bikenow, которые появились в столице неделю назад.

«Мы запускаем услугу проката электросамокатов в такое трудное для всех время, чтобы продемонстрировать нашу поддержку киевлянам и предоставить им дополнительный и удобный способ передвижения на короткие расстояния.», Антон Милка руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине

Зона покрытия Bolt пока ограничена центром города. При высоком спросе количество самокатов обещают увеличить, а зону покрытия расширят за несколько дней.

На прокат будут действовать пониженные цены: от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн/мин. Аренда самокатов будет недоступна во время комендантского часа.