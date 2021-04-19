Bolt запускає каршерінговий сервіс Bolt Drive в Естонії, в Україні він може з’явитися вже наступного року





Як повідомляє естонське видання ERR, цього літа таксі-сервіс Bolt запускає в Естонії пілотний проект каршерінга Bolt Drive. Хоча автомобілі з логотипами нового проекту Bolt вже були помічені на вулицях Таллінна і представники Bolt підтвердили журналістам тестування нової послуги, Bolt Drive поки офіційно не запущений і взяти авто в прокат неможливо.

Тарас Потічний, що запускав сервіс Bolt в Україні, в коментарі виданню AIN.UA розповів, що для успішного функціонування каршерінгових сервісів критично важлива наявність відповідного державного регулювання, особливо в сфері пільг для парковки і спеціальних стоянок або смуг руху. Без такого регулювання каршерінговие сервіси втрачає свою основну перевагу — мобільність.

Також він заявив про можливість запуску Bolt Drive на українському ринку, в разі успіху пілотного проекту в Естонії, але не раніше 2022 року.

«Про можливі плани запуску Bolt Drive в наших містах говорити ще дуже рано, адже компанія ще навіть не оголосила про офіційний старт в Естонії. Однак, на мою думку, в разі успіху на домашньому ринку, можна розраховувати на появу прокатних авто Bolt в наступному році», — повідомив Потічний.

Зазначимо, що в Україні послуги компанії Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Житомирі, а також в Івано-Франківську й Одесі. Крім визову таксі Bolt в окремих містах компанія пропонує сервіс доставки їжі з ресторанів та продуктів з супермаркетів Bolt Food та прокат електросамокатів Bolt.

Джерело: ERR.EE, AIN.UA