Boston Dynamics напомнила об Atlas очередным эффектным роликом, в котором робот-гуманоид выполняет впечатляющее сальто на 540°

Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео, в котором демонстрирует возможности своего двуногого робота Atlas. В ролике прототип робота преодолевает препятствия, чтобы доставить сумку с инструментами мастеру на строительных лесах. Завершается видео демонстрацией акробатических способностей робота, который может совершить кувырок в воздухе и устойчиво приземлиться.

Также компания представила дополнительное закулисном видео с пояснениями от руководителя группы Atlas Скотта Куиндерсма. По его словам, ролик предназначен для информирования «о расширении исследований, которые мы проводим с Atlas». Важно отметить, что эти видеоролики тщательно спланированы и структурированы, а падения и ошибки отредактированы. Но, как отмечает Куиндерсма, для Atlas это всё же существенные изменения.

«Мы не просто думаем о том, как заставить робота динамично двигаться в окружающей среде, как мы это делали в Паркуре и Танце», — сказал Куиндерсма. «Теперь мы начинаем заставлять Atlas работать и думать о том, как робот должен иметь возможность воспринимать объекты в своей среде и манипулировать ими».

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Следует отметить, что это существенное изменение в коммуникации компании. Ранее она никогда не подчеркивала, как её двуногие машины можно использовать на рабочем месте. Boston Dynamics продаёт только двух роботов: Stretch и Spot. Stretch — это колесная машина с огромной рукой, предназначенная для перемещения ящиков на складах. Spot — четвероногий робот, который в основном используется для выполнения задач наблюдения и инспекции, выступая в качестве удаленной камеры или инструмента картографирования с помощью 3D-сканеров. Но Куиндерсма поясняет, что двуногий двуручный робот может выполнять многие виды задач, недоступные для других роботов.

«Робот-гуманоид будет хорошо подходить для таких приложений, как производство, фабричные работы, строительство — [места], где гуманоидный форм-фактор действительно очень хорошо подходит, с его двуручной конструкцией, его способностью стоять вертикально, перемещать тяжёлые предметы и работать в местах, которые традиционно предназначались для работы людей».

В своём блоге руководитель управления Atlas Бен Стивенс добавил, что мы всё ещё «далеки» от двуногих роботов, которые могли бы надёжно работать вместе с людьми. Впереди ещё много работы, но уже сейчас можно составить представление о том, куда движется компания.

Источник: The Verge