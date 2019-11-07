Бот-бухгалтер ReporTax научился следить за долгами по ЕСВ и единому налогу, а также вести книгу доходов





В начале мая в Украине запустили бота-бухгалтера ReporTax для ФОП, который умеет рассчитывать и оплачивать налоги, а также подавать отчетность в госорганы. Сегодня разработчики сообщили, что бот также будет предупреждать предпринимателей о наличии долга по ЕСВ и единому налогу.

Каждый раз после уплаты налогов через бот предприниматели будут видеть данные о своих расчетах с бюджетом. Такую информацию бот будет предоставлять автоматически без дополнительного запроса.

«Сегодня это совершенно необходимая информация для предпринимателей. Ведь часто они даже не подозревают о своем налоговом долге до начисления штрафных санкций, а самостоятельно проверить, все ли в порядке с расчетами до сих пор было сложно», — прокомментировала Ольга Таранова, директор направления бухгалтерских продуктов и сервисов компании ЛИГА: ЗАКОН.

Создатели робота — компании ЛИГА: ЗАКОН и Juscutum гарантируют полную конфиденциальность такой информации — данные можно получить только по своему бизнесу и только при условии загрузки ЭЦП/КЭП. При этом разработчики подчеркивают, что ЭЦП достаточно будет загрузить один раз при регистрации.

Еще одна новация от разработчиков ReporTAX — предприниматели смогут прямо в боте вести книгу доходов, внося дату, сумму и валюту дохода в формате диалога. На основе этих данных ReporTAX будет автоматически подсчитывать месячный доход и рассчитывать сумму налогов.

Напомним, что ReporTax — это чат-бот для физлиц-предпринимателей 2 и 3 группы, который рассчитывает и платит налоги, сообщает о задолженности, автоматически составляет и представляет отчетность в Telegram. Также бот напоминает предпринимателям о сроках уплаты налогов и представления отчетов.

Источник: ЛІГА:ЗАКОН