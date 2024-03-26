Боится, что станет банкротом из-за тарифов Unity: китайские геймеры пиратят игру у инди-разработчика

Инди-разработчик боится, что совсем скоро станет банкротом — и виноваты в том будут китайские геймеры. Однажды количество активных игроков может стать критическим и тогда надо будет платить Unity за облачные сервисы.

Своими догадками парень поделился на Reddit.

Он зарелизировал свою первую мобильную игру на Google Play Store и получил 70 загрузок. Но неожиданно многие люди из Китая начали играть в его игру без загрузки или соединения с Google Play.

Это было около 200 человек в день, и это число росло. Поэтому автор беспокоится, что когда их количество достигнет критического количества, ему придется платить Unity за облачные сервисы.

И это в то время, когда он не получил никаких денег с тех игроков, потому что они не могут посмотреть рекламу или сделать внутриигровую покупку.

В Китае Google Play заблокирован, поэтому пользователи оттуда буквально пиратят игру инди-разработчика.

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Соответственно, он спросил на Reddit, что ему делать. Советы были следующие:

изменить используемые ключи API, выкатить обновление с требованием надлежащей аутентификации Google Play, что отключит старый доступ к игре.

геоблокировать весь регион Китая со своего сервера, поэтому к игре смогут подключиться разве что через vpn, что тоже можно обнаружить и заблокировать. Также использовать API Google, которые позволят определить, прошел ли клиент надлежащую аутентификацию и на основе этого тайм-аутнуть клиентов, которые этого не сделали. Если это не поможет — спросить совета непосредственно у Unity.

Изменения в Unity

Напомним, настоящие судьбоносные изменения начались после того, как Unity внес значительные изменения в условия использования: 1 января 2024 года вместо стандартных изменений вводилась плата за каждую установку игры.

Unity Runtime Fee, новая модель оплаты для разработчиков, требовала платы за использование Unity каждый раз, когда их игру будет устанавливать игрок.

После анонса своего нового тарифного плана компания заявила, что сотрудники начали получать угрозы расправы. Как следствие, Unity временно закрыла свои офисы в Сан-Франциско и Остине (штат Техас) и отменила публичные собрания.

В конце концов, компания таки отменила новую модель оплаты, но разработчики бойкотируют Unity даже несмотря на отказ компании от анонсированных тарифов.

После этого произошла «переориентация»: Unity объявил о закрытии 14 офисов по всему миру и сокращении 265 сотрудников. Это около 3,8% от всей рабочей силы компании на тот момент.

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Также Unity расторгла соглашение с компанией Weta FX, основанной Питером Джексоном, режиссером трилогии «Властелин колец».

Но после этого Unity объявила о сокращении 25% своей рабочей силы — это около 1800 рабочих мест.

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