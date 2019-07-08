British Airways столкнулась с рекордным штрафом из-за утечки персональных данных клиентов – £183 млн





Регулирующие органы Великобритании намерены оштрафовать авиакомпанию British Airways на рекордную сумму £183 млн. Причиной такого решения стала прошлогодняя утечка данных.

Управление комиссара по информации (ICO) заявило, что «недостаточные меры обеспечения безопасности» в компании привели к нарушениям и несанкционированному доступу к информации о кредитных картах, именах, адресах, данных бронирования билетов и логинах для примерно 500 тыс. клиентов.

В своём заявлении комиссар по информации Элизабет Денхем заявила, что потеря персональных данных – это «больше, чем неудобство». Также она добавила, что компании должны предпринимать соответствующие шаги «для защиты основных прав на неприкосновенность частной жизни».

Этот штраф будет самым крупным из тех, которые когда-либо выписывало Управление ICO. Он на порядки превосходит штраф, выписанный ранее компании Facebook за скандал с Cambridge Analytica, затронувший миллионы пользователей. Тогда сумма штрафа составила £500 тыс. Столь большая разница объясняется тем, что на момент наложения штрафа на Facebook это была максимально допустимая сумма, прописанная в старом законодательстве о защите данных, эти нормы были приняты ещё в 1998 году. В то же время новые нормы Регламента о защите персональных данных позволяют накладывать штраф в сумме до 4% от суммы глобального дохода компании. В случае British Airways применялась ставка 1,5% от суммы дохода за 2017 год.

У British Airways будет 28 дней на то, чтобы подать апелляцию. Иначе решение о взыскании штрафа станет окончательным.

Источник: The Verge