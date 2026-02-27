Burger King следит за тобой: ИИ-ассистент помогает в работе и отслеживает "дружелюбие" работников

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King запускает новый голосовой ИИ-ассистент для сотрудников. Система будет работать непосредственно в гарнитурах персонала и выполнять не только практические задачи — она также будет отслеживать «дружелюбие» работников по их голосу.





По информации The Verge, компания разворачивает голосового чат-бота, который помогает с приготовлением пищи и контролем запасов. В то же время алгоритм анализирует речь сотрудников и определяет, используют ли они фразы вроде «Приветствуем в Burger King», «пожалуйста» и «спасибо». Менеджеры получат инструмент для оценки показателей «дружелюбности» конкретного заведения.

Главный директор по вопросам цифровизации Burger King Тибо Ру заявил, что речь идет об обучении, а не контроле:

«Это должно быть инструментом коучинга».

В то же время он уточнил, что компания также будет обучать систему, чтобы она могла определять тон разговора. То есть речь идет не только о ключевых словах, но и об интонации.





Ассистент работает на базе технологий OpenAI. Кроме анализа речи, он выполняет прикладные задачи: отвечает на вопросы по приготовлению блюд (например, сколько полосок бекона добавить в бургер), предоставляет инструкции по очистке оборудования, в том числе машины для молочных коктейлей. Систему интегрировали с POS-инфраструктурой ресторанов, поэтому она уведомляет менеджеров об отсутствии товаров или неисправности оборудования.

Чат-бот получил имя Patty и стал частью более широкой платформы BK Assistant. Компания планирует развернуть ее во всех заведениях США до конца 2026 года. Сейчас систему тестируют в 500 ресторанах.

Таким образом, BK Assistant сочетает операционный контроль, помощь персоналу и инструменты мониторинга качества сервиса. Фактически сеть создает цифрового смотрящего, который одновременно подсказывает рецептуру и оценивает интонацию сотрудников.

Источник: Engadget