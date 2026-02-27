banner
Новости ИИ 27.02.2026 comment views icon

Burger King следит за тобой: ИИ-ассистент помогает в работе и отслеживает "дружелюбие" работников

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Burger King слідкує за тобою: ШІ-асистент допомагає в роботі та відстежує "дружелюбність" працівників

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King запускает новый голосовой ИИ-ассистент для сотрудников. Система будет работать непосредственно в гарнитурах персонала и выполнять не только практические задачи — она также будет отслеживать «дружелюбие» работников по их голосу.


По информации The Verge, компания разворачивает голосового чат-бота, который помогает с приготовлением пищи и контролем запасов. В то же время алгоритм анализирует речь сотрудников и определяет, используют ли они фразы вроде «Приветствуем в Burger King», «пожалуйста» и «спасибо». Менеджеры получат инструмент для оценки показателей «дружелюбности» конкретного заведения.

Главный директор по вопросам цифровизации Burger King Тибо Ру заявил, что речь идет об обучении, а не контроле:

«Это должно быть инструментом коучинга».

В то же время он уточнил, что компания также будет обучать систему, чтобы она могла определять тон разговора. То есть речь идет не только о ключевых словах, но и об интонации.


Ассистент работает на базе технологий OpenAI. Кроме анализа речи, он выполняет прикладные задачи: отвечает на вопросы по приготовлению блюд (например, сколько полосок бекона добавить в бургер), предоставляет инструкции по очистке оборудования, в том числе машины для молочных коктейлей. Систему интегрировали с POS-инфраструктурой ресторанов, поэтому она уведомляет менеджеров об отсутствии товаров или неисправности оборудования.

Чат-бот получил имя Patty и стал частью более широкой платформы BK Assistant. Компания планирует развернуть ее во всех заведениях США до конца 2026 года. Сейчас систему тестируют в 500 ресторанах.

Таким образом, BK Assistant сочетает операционный контроль, помощь персоналу и инструменты мониторинга качества сервиса. Фактически сеть создает цифрового смотрящего, который одновременно подсказывает рецептуру и оценивает интонацию сотрудников.

OpenAI запустила кастомный ChatGPT, который следит за перепиской работников

Спецпроекты
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ
Нові Galaxy Buds 4 та Bud 4 Pro від Samsung: еволюція дизайну та покращене ANC

Источник: Engadget

Популярные новости

arrow left
arrow right
Покупатель выбил у ИИ-бота из онлайн-магазина 80% "скидки на все" и накупил товаров на ₴500 000
Журналист два дня работал на ИИ с платформы RentAHuman, но не получил ни цента
Китай будет регулировать чатботов ИИ: аналоги ChatGPT обяжут отслеживать зависимость
В Нью-Йорке закрыли городской чатбот, который стоил $600 000: он советовал нарушать законы
Viber добавил в мессенджер 5 ассистентов с ИИ: есть повар, всезнайка и редактор
В Британии запустили первую ГеоТЭС: тепла с глубины 5 км хватит на 10 000 домов
На Гейба Ньюэлла подают в суд из-за лутбоксов в Counter-Strike и Dota 2
Умная красота: как выбрать идеальный смарт-гаджет в подарок на 8 марта
Функция "антишпион" против защитной пленки: что лучше работает на Samsung Galaxy S26 Ultra
1,2 ТБ за $300? Продавцы ноутбуков на Amazon начали "раздувать" объем памяти за счет OneDrive
Технический обзор Resident Evil Requiem на ПК: первый next-gen хоррор CAPCOM
Рекорд, но не тот: "Крик 7" принес худшие за 20 лет оценки для франшизы
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить