OpenAI подтвердила время выпуска первого ИИ-устройства и ожидает продажи до 50 млн

OpenAI підтвердила час випуску першого ШІ-пристрою та очікує продажі до 50 млн

OpenAI подтвердила планы выхода на потребительский рынок с собственным аппаратным продуктом. Первое устройство компании для массового пользователя, которое во внутренних материалах фигурирует под кодовым названием Sweetpea, уже перешло из стадии слухов в официальные тизеры. О нем рассказал директор по глобальным вопросам OpenAI Крис Лихейн во время Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.

Выступая на мероприятии Axios House Davos, Лихейн заявил, что первое потребительское ИИ-устройство является одним из самых высоких приоритетов OpenAI на 2026 год. Компания планирует выпустить новинку во второй половине этого года.

Дополнительные подробности опубликовало тайваньское издание Economic Daily. По его данным, запуск может состояться в сентябре 2026 года, а целевой объем продаж в первый год ожидается от 40 до 50 млн единиц. Производство, вероятно, доверят компании Foxconn, а сборку организуют во Вьетнаме.

Хотя Крис Лихейн не раскрыл технических деталей, предварительные утечки указывают, что Sweetpea — это специализированные беспроводные наушники с интегрированными возможностями ИИ. Устройство в значительной степени будет полагаться на облачную обработку данных, но также получит собственный процессор для локальных вычислений — 2-нм чип Samsung Exynos. Такой подход позволит совместить быструю реакцию на базовые запросы с масштабными возможностями облачных моделей OpenAI.

Параллельно OpenAI работает еще над одним потребительским устройством с кодовым названием Gumdrop. По имеющейся информации, оно имеет форму ручки и размеры, соизмеримые с Apple iPod Shuffle, и вообще не оснащается экраном. Известные характеристики Gumdrop включают:

  • контекстную осведомленность благодаря набору сенсоров, в том числе камер и микрофонов;
  • возможность локального запуска специально адаптированных ИИ-моделей OpenAI с подключением к облаку для более сложных задач;
  • преобразование рукописных заметок в текст с мгновенной загрузкой в ChatGPT;
  • обмен данными с другими устройствами по принципу современных смартфонов;
  • формат не традиционного носимого устройства — его можно носить в кармане или на шее.

Ожидается, что Gumdrop появится на рынке в 2026 или 2027 году.

В то же время рынок потребительских ИИ-устройств уже имеет неоднозначный опыт. В 2023 году стартап Humane анонсировал AI Pin — носимый гаджет-ассистент без экрана, который крепился к одежде и имел интеграцию с ИИ-моделями OpenAI. Устройство позиционировали как альтернативу смартфону, однако проект не получил массовой поддержки, а обозреватели его раскритиковали. Впоследствии Humane объявила о продаже большинства своих активов компании HP за $116 млн, а уже проданные устройства AI Pin потеряли подключение к серверам и, соответственно, основные функции, включая ИИ-запросы и облачные сервисы. Несмотря на значительные инвестиции и громкий запуск, история AI Pin показала, что успех потребительских ИИ-гаджетов в значительной степени зависит не только от технологий, но и от практической ценности для пользователя.

Источник: wccftech

