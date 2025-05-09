Билл Гейтс пожертвует 99% своего состояния очень быстро

Когда Мелинда и Билл Гейтс создали Фонд Гейтса в 2000 году, они планировали его работу из их накоплений несколько десятилетий после их смерти. Но теперь основатель Microsoft не желает ждать.

В четверг Гейтс объявил, что планирует распределить «практически все» свое богатство, около $200 млрд, в течение следующих 20 лет, прежде чем закрыть фонд 31 декабря 2045 года. Это заявление появилось на фоне сокращения администрацией президента Дональда Трампа финансирования здравоохранения, иностранной помощи и других государственных программ — тех видов деятельности, которые поддерживает Фонд Гейтса.

Билл Гейтс хочет ускорить работу фонда над глобальными инициативами в сфере здравоохранения и равенства. Он надеется, что этот шаг станет образцом для других миллиардеров.

«Люди будут много говорить обо мне, когда я умру, но я решительно настроен, чтобы слов «он умер богатым» не было. Есть слишком много неотложных проблем, которые нужно решить, чтобы сохранить ресурсы, которые можно было бы использовать для помощи людям», — написал Гейтс в блоге.

Фонд Гейтса, одна из крупнейших благотворительных организаций мира, с момента своего основания уже пожертвовал более $100 млрд, в том числе на разработку новых вакцин, диагностических инструментов, средств лечения и борьбу с болезнями во всем мире. Гейтс увеличил темпы благотворительности в последние годы, но теперь он ускоряет темп. Фонд назвал это решение «крупнейшим благотворительным обязательством в современной истории».

В течение следующих 20 лет Фонд Гейтса сосредоточится на трех основных целях: прекращении предотвратимой материнской и детской смертности, искоренении смертельных инфекций и преодолении бедности сотен миллионов людей во всем мире. В своем заявлении фонд выразил обеспокоенность относительно стагнации мировых тенденций в сфере здравоохранения В интервью Financial Times, опубликованном в четверг, Гейтс обвинил своего коллегу-миллиардера Илона Маска в «убийстве беднейших детей мира» из-за того, что департамент DOGE сократил программы международной помощи США.

Имеющийся чистый капитал Гейтса составляет $108 млрд — теперь он сказал, что его состояние уменьшится на 99% к 2045 году. $200 млрд, которые он планирует передать через фонд в течение следующих 20 лет, будут поступать из имеющегося фонда в размере $77 млрд и его личного состояния. Это включает любые доходы от текущих бизнес-инвестиций, таких как основанная им компания по ядерной энергетике TerraPower.

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Источник: CNN