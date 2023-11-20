Cadillac анонсировала недорогой электромобиль OPTIQ

Автопроизводитель Cadillac объявил, что добавляет в свой портфолио электромобилей новую модель OPTIQ. Компания, принадлежащая General Motors, заявила, что она станет «точкой входа» для покупателей, то есть самой дешевой моделью.

Характеристики и цена Cadillac OPTIQ пока не объявлены, больше подробностей бренд обещает в следующем году. Продажи автомобилей начнутся в 2025 году. В настоящее время обнародовано только два рендера модели.

OPTIQ станет четвёртым электромобилем в ассортименте Cadillac. Ожидается, что он будет ниже цены, чем LYRIQ, который сейчас является самым дешевым предложением и стоит $58 590. В верхнем диапазоне моделей Cadillac находится внедорожник Escalade IQ, который тоже выйдет в 2025 году ($130 000) и седан Celestiq ($340 000).

Автомобильные дилеры США считают, что даже относительно высокая цена в 45 000 долларов стала бы мощным шагом для рынка.

В 2021 году General Motors объявила амбициозный план электрического будущего и прекращения продажи всех неэлектрических транспортных средств до 2035 года. Однако проблемы с цепочкой поставок и производством аккумуляторных батарей, а также забастовки под руководством Объединения автомобильных работников (UAW) задерживают его реализацию.

Джерело: Insider