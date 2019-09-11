Canalys: Продажи iPhone падают третий квартал подряд, iPhone Xr покупают чаще всего
За считанные часы до анонса новых iPhone 11 аналитики Canalys опубликовали весьма интересный отчет, явно указывающий, что Apple ждут большие испытания.
У Apple продажи смартфонов падают третий квартал подряд. Купертинцы за второй квартал поставили на рынок около 36 млн смартфонов iPhone, что соответствует падению на 13% в годовом выражении.
iPhone Xr оказался самым популярным, о чем Apple не забыла упомянуть на вчерашней презентации. За период с сентября 2018 года по июль 2019 года он разошелся по всему миру в количестве 47 миллионов штук. Учитывая, что Apple оставила iPhone Xr в продаже, попутно снизив цену до $600, он еще долго будет пользоваться популярностью. Моделей iPhone Xs и Xs Max за тот же период было продано соответственно 20 и 28 млн штук.
Кроме того, модели прошлого поколения пользовались большим спросом. Так, если на iPhone Xs, Xs Max и Xr суммарно пришлось 59% мировых поставок iPhone, то iPhone 8, 8 Plus и X годом ранее обеспечили 68% продаж.
Что касается ключевых рынков, самым крупным с долей 35,5% в структуре продаж остается рынок США, далее идут Китай с 16%, Япония с 9,5%, Великобритания с 4,9% и Канада с 3,3%.
Этот отчет во многом объясняет и то, почему вчера Apple уделила модели iPhone 11 особое внимание и даже снизила цену по сравнению с предшественником iPhone Xr. Но поможет ли это переломить ситуацию и вернуться на траекторию роста?
Источник: GSM Arena