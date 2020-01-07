Canon 1DX Mark III — новая флагманская зеркальная камера с поддержкой записи 5.5K 60p RAW, серийной съёмки до 20 к/с и ценой $6500





Компания Canon подготовила к выпуску свою новую флагманскую цифровую зеркальную камеру EOS 1DX Mark III.

Устройство получило новый полнокадровый 20,1-мегапиксельный сенсор, систему автоматической фокусировки Canon Dual Pixel и процессор обработки изображений Digic X (производительность в 3,1 раза выше по сравнению с двумя чипами Digic 6+ в 1DX Mark II). В сенсоре используется новый низкочастотный фильтр, который в меньшей степени сглаживает изображение и позволяет получить больше детализированное изображение по сравнению с предыдущей моделью. Сенсор также отличается повышенной скоростью считывания данных, что позволило увеличить скорость серийной съёмки. Система автофокусировки включает 191 точку фокусировки, из них 155 являются крестообразными.

Камера Canon 1DX Mark III позволяет изменять светочувствительность в диапазоне ISO 100-102400 (ISO 50-819200 в расширенном режиме). При этом производитель заявляет об улучшении качества съёмки и использовании высоких значений ISO 6400-12800, часто используемых новостными и спортивными фотографами. Скорость серийной съёмки при использовании механического затвора увеличена до 16 (с 14 в предыдущей модели). Также сообщается о более быстром механизме подъёма зеркала. Наконец, электронный затвор позволяет вести серийную съёмку со скоростью 20 кадров в секунду с использованием дисплея, отслеживанием автофокуса и автоматической экспозицией.

Камера позволяет сохранять файлы в 10-битном формате HEIF (high efficiency image file) вместо или вместе с JPEG. Эти файлы обеспечивают более широкий динамический диапазон и более широкую палитру цветов по сравнению JPEG, но в то же время занимают меньше места по сравнению с RAW файлами. Съёмка видео возможна с параметрами 5.5K (5472×2286) 60p RAW, а также 4K UHD (с кропом и без кропа) DCI 60p. Видео может записываться на внутренние карты памяти со скоростью потока до 340 Мбит/с в 10-битном формате Canon HEVC (H.265), до 1000 Мбит/с в режиме All-I и до 2600 Мбит/с при использовании 5.5K 60p RAW. Также можно вести запись и на внешние устройства. Для хранения отснятого материала могут использоваться две карты CFexpress 1.0. Их скорость позволяет вести съёмку сериями до 1000 фотографий (одновременно в форматах RAW и JPEG) без переполнения буфера.

В новинке также доступны порт USB 3.1 Gen 2, модули беспроводной связи WiFi и Bluetooth, модуль GPS, разъёмы для подключения наушников и микрофона. Масса устройства составляет 1440 г. Корпус обеспечивает защиту от пыли, влаги и ударов.

Камера Canon EOS 1DX Mark III поступит в продажу в феврале по цене $6500.

Источник: Engadget