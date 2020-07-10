Canon анонсировала беззеркальную камеру EOS R5: запись видео 8K/30p и 4K/120p, серийная съёмка до 20 к/с и цена $3900

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Компания Canon подготовила к выпуску новую беззеркальную цифровую камеру Canon EOS R5, которая предлагает ряд возможностей профессионального уровня.

Анонсированная новинка оснащена полнокадровым 45-мегапиксельным сенсором и процессором обработки изображений DIGIC X. Она способна без кропа записывать видео 8K RAW (10 бит, цветовая субдискретизация 4:2:2) с частотой 29,97 кадра в секунду. Также поддерживается запись видео 4K (тоже без кропа, 10 бит, цветовая субдискретизация 4:2:2) с частотой 119,88 кадра в секунду. Камера способна записывать 8K видео на протяжении примерно 20 минут (при комнатной температуре).

Съёмка фотографий ведётся с частотой 12 кадров в секунду при использовании механического затвора и 20 кадров в секунду – с электронным затвором. Помимо привычных форматов RAW и JPEG камера также может записывать данные в 10-битном формате HEIF. Светочувствительность изменяется в диапазоне ISO 100-51200.

Встроенная система стабилизации изображения способна обеспечивать компенсацию до 8 ступеней экспозиции при использовании с объективами, обладающими собственной оптической системой стабилизации изображения. Система автоматической фокусировки включает 1053 точки и покрывает почти всю поверхность сенсора. Автофокус может отслеживать глаза людей, собак, котов и птиц. Камера Canon EOS R5 оснащена 3,2-дюймовым поворотным сенсорным дисплеем с разрешением 2,1 млн точек и электронным видоискателем с частотой 120 Гц и разрешением 5,76 млн точек. В наличии имеются слоты для карт памяти CFexpress и SD, порты USB Type-C и USB 3.2 Gen2, модули беспроводной связи W-Fi и Bluetooth.

Рекомендованная розничная цена камеры Canon EOS R5 без объектива составляет $3899, и это вторая самая дорогая камера Canon после модели 1DX Mark III. За комплект с объективом RF 24-105mm f/4 предстоит заплатить $4999. Продажи начнутся в конце июля.

Для тех пользователей, кому не нужно записывать видео в разрешении 8K, предлагается более доступная модель Canon EOS R6. В данном случае применяется 20,1-мегапиксельный сенсор, который также использовался в модели 1D X Mark III. Устройство способно записывать видео в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду и в разрешении Full HD с частотой до 120 кадров в секунду. Сенсорный дисплей имеет диагональ 3 дюйма при разрешении 1,62 млн точек, а разрешение электронного видоискателя понижено до 3,69 млн точек. Цена Canon EOS R6 заявлена на уровне $2499, цена с комплектным объективом RF 24-105mm f/4 составляет $3599, а с RF 24-105mm f/4-7.1 – $2899. Эта модель появится на рынке в конце августа.

Кроме того, в этом году Canon выведет на рынок четыре новых объектива серии RF:

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM ($2699),

RF600mm F11 IS STM ($699,99),

RF800mm F11 IS STM ($899,99)

RF85mm F2 MACRO IS STM ($599,99).

И дополнительно пользователи получат возможность купить телеконвертеры с фактором увеличения 1.4x и 2x для объективов серии RF по цене $499,99 и $599,99, соответственно.

Источник: canon