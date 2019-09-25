Canon анонсировала доступную беззеркальную камеру EOS M200 с поддержкой записи видео 4K

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Компания Canon подготовила к выпуску новую модель беззеркальной камеры начального уровня, получившей название EOS M200. Новинка сала преемником популярной модели EOS M100 и получила несколько новых функций.

Несмотря на то, что в Canon EOS M200 используется тот же 24,1-мегапиксельный сенсор формата APS-C, что и в модели предыдущего поколения, устройство получило более новый и производительный процессор обработки изображений Digic 8. Это позволило внедрить поддержку определения глаз системой автоматической фокусировки Dual Pixel, а также добавить возможность записи видео в разрешении 4K, правда, не с самой высокой частотой 24p и с кроп-фактором 1,6. Ещё одним улучшением стало увеличенное количество точек фокусировки – 123 вместо прежних 49. Корпус, органы управления и поднимающийся сенсорный дисплей не претерпели существенных изменений по сравнению с EOS M100.

Новая беззеркальная камера Canon EOS M200 с комплектным объективом EF-M 15-45mm F4.5-6.3 IS STM поступит в продажу в октябре по цене $549.

Источник: Engadget