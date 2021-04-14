Canon анонсировала разработку флагманской беззеркальной камеры EOS R3 с новым полнокадровым сенсором и улучшенным автофокусом

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В прошлом месяце Nikon анонсировала разработку флагманской беззеркальной камеры Nikon Z9. Теперь же Canon сделала аналогичный анонс, заявив о разработке собственного флагманского беззеркального продукта EOS R3. Пока что устройство находится на этапе разработке, но, судя по первым сведениям, оно позиционируется выше нынешней флагманской беззеркальной модели EOS R5.

Камера Canon EOS R3 оснащена встроенным вертикальным держателем. Это позволит одинаково удобно вести съёмку как в ландшафтной, так и в портретной ориентации. Дизайн корпуса и расположение органов управления напоминают Canon EOS-1D X Mark III – топовую зеркальную модель бренда. Корпус также обеспечивает защиту от воды и пыли.

Canon заявляет, что грядущая модель EOS R3 станет первой камерой, использующей новый полнокадровый 35-миллиметровый многослойный CMOS сенсор с обратной подсветкой. Также сообщается, процессор обработки изображений и электронный затвор позволят вести съёмку с частотой 30 кадров в секунду с отслеживанием автофокуса и автоматической экспозицией. Canon дополнительно сообщает, что EOS R3 станет первой камерой в модельном ряду компании, которая получит автофокус с управлением глазами. Кроме того, компания использовала алгоритм глубокого обучения для улучшения распознавания тел людей, что должно помочь в работе автофокуса в сложных ситуациях, таких как спортивная фотография.

К сожалению, это вся информация, которой Canon поделилась относительно грядущей беззеркальной камеры EOS R3. Компания не предоставила дополнительных характеристик, сведений о сроках выхода устройства на рынок или его цене.

Источник: The Verge