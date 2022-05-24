Canon EOS R7 и EOS R10 — первые камеры серии EOS R с сенсором формата APS-C

Компания Canon подготовила к выпуску свои первые камеры серии EOS R, в которых применяются не полнофокадровые сенсоры, а уменьшенные сенсоры формата APS-C. Новинки являются более компактными и доступными версиями по сравнению с другими камерами в серии.

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Боле продвинутая модель Canon EOS R7 содержит 32-мегапиксельный сенсор, систему автоматической фокусировки Dual Pixel, поворотный 3-дюймовый дисплей с разрешением 1,62 млн точек и OLED видоискатель с разрешением 2,36 млн точек. Встроенная 5-осевая система стабилизации изображения обеспечивает компенсацию до 7 шагов экспозиции. В камере также доступны два слота для карт памяти UHS-II, разъёмы для подключения микрофона и наушников. Canon EOS R7 использует тот же аккумулятор LP-E6NH, что и старшие модели R6 и R5. Масса устройства составляет 612 г.

Камера Canon EOS R7 способна вести быструю съёмку со скоростью 30 кадров в секунду в режиме электронного затвора и 15 кадров в секунду в режиме механического затвора (с непрерывной фокусировкой и автоматической экспозицией). Продолжительность серийной съёмки в сжатом формате RAW составляет 100 снимков (механический затвор) или 65 снимков (электронный затвор). Устройство также способно записывать видео в разрешении 4K с частотой до 30 кадров в секунду (используя весь сенсор, ограничение 30 минут из-за тепловыделения) или до 60 кадров в секунду (с кроп-фактором 1,81, без ограничения из-за тепловыделения). Поддерживается запись HDR контента и 10-битного видео с профилем C-Log 3.

В камере Canon EOS R10 используется 24-мегапиксельный сенсор, нет встроенной системы стабилизации изображения и разъёма для наушников. Также уменьшено разрешение дисплея – до 1,04 млн точек. Буфер серийной съёмки ограничен лишь 30 снимками для механического затвора и 26-снимками – для электронного затвора. Масса этой модели составляет 426 г. Видео записывается в форматах 4K/30p (со всего сенсора) или 4K/60p (с кроп-фактором 1,56). Поддерживается 10-битный режим HDR PQ.

Вместе с новыми камерами Canon выпустила и свои первые объективы серии RF-S, оптимизированные для сенсоров меньшего размера. Это объективы начального уровня: RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (29-72 мм в 35-миллиметровом эквиваленте) по цене $300 и RF-S18-150mm IS STM (29-240 мм в 35-миллиметровом эквиваленте). Оба варианта можно использовать на полнокадровых моделях EOS R, хотя и с кропом 1,5x.

Цена Canon EOS R10 составляет $980 за саму камеру, $1100 за комплект с объективом RF-S18-45mm или $1380 за комплект с объективом RF-S18-150mm. Модель Canon EOS R7 оценивается в $1500 или $1900 за комплект с объективом RF-S18-150mm. Обе новинки поступят в продажу в конце 2022 года.

Источник: Engadget