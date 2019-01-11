Canon планирует выпустить полнокадровую беззеркальную камеру с поддержкой 8K-видео, а также более доступную модель EOS R

Представитель Canon завил, что компания разработает полнокадровую беззеркальную камеру, которая сможет записывать видео в разрешении 8K. Об этом сообщил менеджер по планированию продуктов Йошиюки Мизогучи в одном из последних интервью. Он добавил, что такая камера уже присутствует в дорожной карте по выпуску устройств серии EOS R.

Но такая камера может появиться в модельном ряду Canon ещё не скоро. Тем не менее, такое заявление представителя компании является важным, так как, по мнению многих экспертов, компания плохо справилась с поддержкой 4K. Несмотря на то, что Canon в числе первых добавила поддержку записи видео в разрешении Full HD в зеркальную камеру 5D Mark II в 2008 году, а затем внедрила поддержку 4K в 5D Mark IV и 1D X Mark II в 2018 году, но поддержка 4K в беззеркальном сегменте появилась лишь в прошлом году. Новая беззеркальная камера EOS R способна записывать видео в разрешении 4K, но кроп-фактор 1,8 затрудняет съёмку сцен с широким углом охвата. И это лишь одна из претензий к этой модели.

Также было сказано, что компания намерена расширять линейку полнокадровых беззеркальных камер EOS R. В ней появятся различные модели, ориентированные на пользователей различных категорий. Так, появится более доступная версия для любителей. Также будет выпущена и профессиональная версия, но это будет «не следующая модель, которую мы представим».

Источник: The Verge