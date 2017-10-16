Canon PowerShot G1 X Mark III – первая компактная камера производителя с зум-объективом и сенсором формата APS-C оценена в $1299

Компания Canon подготовила к выпуску свою первую компактную цифровую камеру с объективом с переменным фокусным расстоянием, оснащённую сенсором формата APS-C. В новой модели PowerShot G1 X Mark III применяется 24,3-мегапиксельная CMOS матрица размерами 22,3×14,9 мм.

Камера Canon PowerShot G1 X Mark III оснащена процессором Digic 7 и высокоскоростную систему автоматической фокусировки Dual pixel CMOS AF. Объектив позволяет изменять фокусное расстояние в пределах 24-72 мм, при этом максимальная диафрагма составляет f/2.8-5.6. Также сообщается о наличии электронного OLED видоискателя с разрешением 2,36 млн пикселей и поворотного сенсорного 3-дюймового дисплея с разрешением 1,04 млн пикселей. В новинке интегрированы модули беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Камера Canon PowerShot G1 X Mark III способна вести серийную съёмку фотографий со скоростью 7 кадров в секунду при активированном следящем автофокусе или 9 кадров в секунду, когда следящий автофокус деактивирован. Возможности по съёмке видео ограничены Full HD разрешением 1080p с частотой 60 кадров в секунду. Запись в разрешении 4K не поддерживается.

Новая камера Canon PowerShot G1 X Mark III поступит в продажу в ноябре по цене $1299.

Источник: Engadget