Canon представила бюджетную зеркалку EOS 1400D (Rebel T7) разрешением 24,1 Мп и автоматизированную вспышку Speedlite 470EX-AI с ИИ

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Вместе с 24-мегапиксельной беззеркалкой EOS M50, поддерживающей съемку видео 4K, компания Canon представила еще и зеркальную камеру начального уровня – EOS Rebel T7. На некоторых рынках камера будет называться Canon EOS 1400D.

Новинка является преемницей модели EOS Rebel T6 (она же Canon EOS 1300D), вышедшей два года назад, и позиционируется производителей в качестве идеального варианта для любителей мобильной съемки, жаждущий получить больше возможностей для съемки.

Новая камера получила сенсор более высокого разрешения, что должно обеспечить ей ощутимое преимущество над лучшими мобильными камерами флагманских смартфонов вроде iPhone X и Galaxy S9 Plus. Говоря конкретнее, в камере используется датчик изображения типа CMOS формата APS-C (22,3х14,9 мм) разрешением 24,1 Мп против 18 Мп у предшественницы).

Поскольку камера ориентирована на любителей, в ней много средств, упрощающих и автоматизирующих съемку, в том числе так называемый «интеллектуальный режим» (Scene Intelligent), который анализирует каждую сцену и выбирает оптимальные настройки камеры. Кроме того, в оснащение входя средства беспроводного подключения Wi-Fi и NFC, что позволяет переносить снимки на мобильные устройства простым прикосновением.

Остальные характеристики камеры не изменились по сравнению с предшественницей. Обработкой изображений в Canon EOS Rebel T7 занимается процессор DIGIC 4+, обрабатывающий снимки, снятые при высоких значения ISO, на 60% быстрее в сравнении с DIGIC 4. К слову, диапазон доступных значений светочувствительности — ISO 100-6400 (расширяется до H:12800).

В камере используется система автофокусировки с девятью точками. Скорость серийной съемки равна 3 к/с, а возможности съемки видео ограничены разрешением Full HD и кадровой частотой 30 к/с.

Конечно, камера совместима с объективами Canon EF и принадлежностями для съемки, включая внешние вспышки.

Камера Canon EOS Rebel T7 в комплекте с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II оценена в те же $550, которые на старте стоила Canon EOS 1300D. Продажи должны начаться в апреле. Отметим, что примерно в такую же сумму обойдется Nikon D3400 с аналогичным сенсором, но более высокой скоростью серийной съемки (5 к/с).

Одновременно Canon представила еще один интересный продукт – моторизированную вспышку Speedlite 470EX-AI. Главная особенность продукта отражена в названии – это интеллектуальные алгоритмы, которые позволяют вспышке самой определять наилучшую позицию для создания правильного освещения путем отражения.

Ведущее число Speedlite 470EX-AI равно 47 (при ISO 100 и положении головки, соответствующем фокусному расстоянию 105 мм).

Положение головки вспышки можно регулировать по углу наклона (до 120°) и поворота (±180°). Головка зуммируется, так что угол освещения соответствует фокусным расстояниям объектива 24-105 мм (до 14 мм с широкоугольной панелью).

Вспышка поддерживает системы замера E-TTL II и E-TTL.

Ниже приводим видеоролики, демонстрирующие работу вспышки в режимах Full-Auto и Semi-Auto:

Вспышка Canon Speedlite 470EX-AI поступит в продажу в апреле по цене $400.

Источник: Canon и PetaPixel