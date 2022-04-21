Canonical выпустила Ubuntu 22.04 LTS и намекнула на IPO в 2023 году

Canonical наконец-то выпустила Ubuntu 22.04 LTS, сделав дистрибутив Linux общедоступным. Последним выпуском с долгосрочной поддержкой был Focal Fossa 2020 года (20.04), который будет поддерживаться до апреля 2025 года.

В обновленной ОС появится GNOME 42, поддержка LTS для Raspberry Pi, темный режим и ряд графических изменений. Но разработчики не включили в релиз обещанный установщик на основе Flutter. Во время брифинга менеджер по продукту Ubuntu Desktop Оливер Смит сказал, что «время для этого релиза не совсем подходящее».

Одним из самых заметных улучшений стал рабочий стол, который работает даже на Raspberry Pi с 2 ГБ памяти.

«С Ubuntu 22.04 LTS впервые поддерживается весь последний портфель устройств Raspberry Pi – от нового Raspberry Pi Zero 2W до Raspberry Pi 4». Эбен Аптон, генеральный директор Raspberry Pi Trading

Гендиректор Canonical Марк Шаттлворт похвалил работу, проделанную командой над 22.04 LTS, и сказал:

«Мы находимся на пути к запуску IPO. Теперь я совершенно уверен, что мы сделаем это в 2023 году».

Он подчеркнул, что Canonical не находится в ситуации, когда ей нужно привлекать внешние деньги, и что выход на биржу для него не связан со сбором средств. Шаттлворт отметил, что выручка Canonical в прошлом году составила $175 млн.