Canonical оставила российские компании без Ubuntu

Британская компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, объявила о прекращении поддержки и партнерских отношений с российскими компаниями из-за войны в Украине. Об этом сказано в блоге Ubuntu.

«В ответ на российское вторжение и военные действия в Украине Canonical отправила уведомление о прекращении поддержки, профессиональных услуг и партнерских отношений с российскими предприятиями», — гласит публикация.

В то же время Canonical отметила, что не будет ограничивать доступ российских пользователей Ubuntu к репозиториям и исправлениям безопасности.

«Мы не будем ограничивать доступ к исправлениям безопасности для пользователей Ubuntu из россии, поскольку считаем, что свободные платформы, такие как Ubuntu, VPN и Tor, важны для людей, ищущих новости и диалог вне государственного контроля», — добавила компания.

Представители организации добавили, что «потрясены бессмысленной гибелью людей и разрушениями наследия, которые происходят в Украине».

Canonical — частная британская компания, основанная для развития и популяризации проектов свободного программного обеспечения, прежде всего Linux-дистрибутива Ubuntu.