Casio представила свои первые умные часы G-Shock на платформе Wear OS, модель G-Squad GSW-H1000 обойдется в $700

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Только недавно мы рассказывали о том, что Apple планирует представить защищенную версию своих умных часов Apple Watch, как популярный «часовой» бренд продемонстрировал свой вариант подобного устройства. Новинка Casio G-Squad PRO GSW-H1000 выполнена в типичном для линейки G-Shock дизайне и при этом обладает полноценной функциональностью умных часов, благодаря платформе Wear OS от Google.

Новинка с габаритами 65,6×56,3×19,5 мм и весом 103 грамма защищена от ударов и способна погружаться на глубину до 200 метров. Часы получили полный набор датчиков и сенсоров, необходимых для отслеживания активности (15 типов тренировок на улице и 24 — в зале) и состояния своего хозяина. В частности, GSW-H1000 оснащаются оптическим сенсором для измерения пульса, компасом, высотометром, акселерометром, гирометром, GPS и т.д.

Сенсорный 1,2-дюймовый дисплей часов состоит из двух слоев — постоянно работающий ч/б экран для отображения времени и второй цветной дисплей с разрешением 360×360 пикселей для более детализированной информации, включая навигацию, данные сенсоров и др. Полный заряд обеспечивает от 1,5 дней автономности при максимальном использовании всех функций до 1 месяца с отключенным цветным экраном. Полный заряд от магнитного адаптера занимает порядка 3 часов.

Благодаря поддержке Wear OS by Google вся информация об активности и тренировках синхронизируется с приложением Google Fit, также владелец получает поддержку совместимых приложений из Google Play и уведомлений от смартфона. Часы также располагают микрофоном и динамиком, что позволяет принимать звонки в режиме гарнитуры. За беспроводные протоколы отвечают Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Умные часы Casio G-Squad PRO GSW-H1000 будут доступны с середины мая в черном и красном вариантах дизайна по цене $699.

Источник: Engadget, Casio