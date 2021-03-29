Bloomberg: В Купертино работают над защищенной версией умных часов Apple Watch Explorer Edition для экстремальных видов спорта





Несмотря на прочный металлический корпус и защиту от попадания влаги и пыли умные часы Apple Watch трудно назвать по-настоящему защищенным аксессуаром. Любая активность, связанная с возможным падением или получением сильного удара (единоборства, велоспорт, альпинизм, командные игры и т.д.) может закончиться плачевно для часов из-за крупного выпуклого экрана.

До этого момента обладатели Apple Watch просто снимали их перед такими активностями (а это, согласитесь, весьма странно для фитнес-трекера, который как раз и должен записывать показатели активности) или же приобретали усиленные защитные чехлы, которые превращали часы в громоздкий «компас».

По данным издания Bloomberg, в Apple уже задумались над этой проблемой и уже работают над созданием специальной усиленной версии часов, которая получила внутреннее название Apple Watch Explorer Edition. Модель может быть отдельным предложением в линейке часов бренда (как Apple Watch SE) или же стать специальной версией, выпущенной совместно с Nike, Hermes или другим брендом. По функциональности новинка будет полностью идентична актуальным моделям, а единственным отличием будет более защищенный корпус и экран, а также слегка обновленный в этих целях дизайн.

Новые часы Apple Watch Explorer Edition могут представить уже в сентябре текущего года вместе с новыми Apple Watch Series 7, однако это будет зависеть от степени готовности аксессуары. В худшем случае анонс сдвинут на 2022 год или же вовсе отменят, если разработчики не смогут обеспечить более высокую степень защиты при адекватной стоимости.

Источник: Engadget