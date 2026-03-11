ChatGPT теперь объясняет математику и физику через интерактивные графики

OpenAI запускает новую функцию в ChatGPT, которая поможет лучше объяснять сложные научные и математические темы. Теперь при запросах о некоторых формулах и законах бот может создавать интерактивные визуализации, наглядно показывающие, как работают уравнения и как меняется результат в зависимости от параметров.





Новая функция уже начала разворачиваться в системе. Если пользователь попросит объяснить определенные концепции по математике или физике, ChatGPT может ответить динамической графической моделью. В ней можно менять переменные и параметры уравнения и сразу видеть, как это влияет на результат.

Среди первых примеров тем, которые поддерживают новую систему, — Теорема Пифагора, Закон Кулона и уравнения линз в физике. Интерактивная модель позволяет, например, менять значения в формуле и наблюдать, как меняется геометрия треугольника или сила взаимодействия между зарядами.

На старте ChatGPT сможет показывать такие визуализации для более 70 различных концепций. В будущем OpenAI планирует расширить список тем и добавить поддержку новых предметов.





Новая функция доступна для всех пользователей ChatGPT, независимо от подписки. При этом в компании отмечают, что наибольшую пользу от нее получат ученики старших классов и студенты, ведь интерактивные модели помогают лучше понять формулы и физические процессы.

Это обновление продолжает развитие образовательных инструментов ChatGPT. Прошлым летом OpenAI представила функцию Study Mode, которая помогает пользователям самостоятельно находить ответ на задачу, вместо того чтобы сразу получать готовое решение.

В компании подчеркивают, что планируют и дальше развивать инструменты для обучения:

«Это только начало. Со временем мы планируем расширять интерактивное обучение новыми предметами и продолжать создавать инструменты, которые улучшают обучение с ChatGPT».

Источник: engadget