ChatGPT открывает магазин приложений и приглашает бизнес пользоваться — SDK все еще бета

OpenAI запустила каталог приложений в ChatGPT и открыла прием приложений от сторонних разработчиков. Теперь создатели ПО могут подать свои приложения на проверку и, в случае одобрения, опубликовать их непосредственно внутри ChatGPT. Об этом компания сообщила в среду, одновременно представив новый раздел в меню инструментов чат-бота, который пользователи уже окрестили «магазином приложений».

Еще в октябре OpenAI анонсировала появление приложений в ChatGPT, объясняя это стремлением существенно расширить возможности сервиса. Тогда крупные платформы, включая Expedia, Spotify, Zillow и Canva, объявили об интеграциях, которые позволяют пользователям работать с их сервисами прямо в чате. Теперь OpenAI открывает это направление для значительно более широкого круга компаний и независимых разработчиков.

«Приложения расширяют разговоры в ChatGPT, добавляя новый контекст и позволяя пользователям выполнять действия — например, заказывать продукты, превращать план в презентацию или искать квартиру», — заявили в OpenAI.

Для создания таких решений компания предлагает Apps SDK, который сейчас находится в бета-стадии. Он предоставляет набор инструментов для разработчиков, которые хотят создавать новые сценарии использования ChatGPT. После завершения разработки приложение можно подать через платформу OpenAI Developer, где авторы смогут отслеживать статус его модерации и одобрения. OpenAI также сообщила, что первые одобренные приложения начнут появляться в ChatGPT уже в течение следующего года.

Запуск каталога приложений стал важным шагом для OpenAI в развитии экосистемы ChatGPT. Компания рассчитывает не только значительно расширить функциональность сервиса, но и дать пользователям больше причин регулярно пользоваться чат-ботом и оставаться в нем дольше. Напомним, недавно OpenAI добавила в ChatGPT групповые чаты в ChatGPTа также расширяет функции поиска.

Источник: techcrunch

