OpenAI запустила "защищенный" раздел ChatGPT Health для медицинских консультаций

Катерина Даньшина

OpenAI превращает ChatGPT в «карманного врача» с запуском специализированного раздела для медицинских консультаций. По сути, он легализует и якобы обезопасит все то, чем пользователи занимались раньше — согласно внутренней статистике, чат-бот получает еженедельно около 230 млн запросов, связанных со здоровьем.

Сервис ChatGPT Health позволяет загружать медицинские карты и подключать внешние источники данных, вроде Apple Health, MyFitnessPal или Peloton. Главная особенность нового режима — изоляция данных. OpenAI обещает, что информация Health будет шифроваться отдельно и не будет использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта.

В США для интеграции с реальными медицинскими записями можно использовать платформу b.well, которая теоретически позволит боту видеть анализы и заключения врачей напрямую, а не со слов пользователя.

В разработке ChatGPT Health приняли участие 260 врачей, однако компания обезопасила себя от ответственности с предупреждениями, что сервис не является медицинской услугой и не предназначен для диагностики.

Раздел ChatGPT Health изначально доступен небольшой тестовой группе, остальные — могут присоединиться к списку ожидания. OpenAI заявляет, что планирует сделать раздел здоровья доступным для всех пользователей в Интернете и iOS в ближайшие недели.

Ранее в ChatGPT запустили персональные итоги года и магазин приложений, тогда как для украинцев сделали доступной «бюджетную» подписку ChatGPT Go за $4.

Вышел генератор изображений ChatGPT Images — как Nano Banana, только от OpenAI

Источник: OpenAI

arrow left
arrow right
