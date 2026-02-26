Чем отличаются Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus и S26: обзор характеристик

Презентованные Samsung в рамках Unpacked-2026 смартфоны линейки Galaxy S26 имеют много общих характеристик, однако также имеют и значительные различия между собой.







Технические характеристики Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Начальная цена $899 $1099 $1299 Дисплей 6,3″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X 6,7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6,9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X Частота обновления 120 Гц 120 Гц 120 Гц Процессор Exynos 2600 Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 ОЗП 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ или 16 ГБ Память 128 ГБ, 256 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Камеры 50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 60 кадров/с 50 Мп широкоугольная f/1.8; 12 Мп сверхширокоугольная f/2.2; 10 Мп телеобъектив f/2.4 — 8К 30 кадров/с, 4К 60 кадров/с 200 Мп широкоугольная f/1.4; 50 Мп сверхширокоугольная f/1.9; 50 Мп телеобъектив f/2,9 — 8К 30 кадров/с, 4К 60 кадров/с, поддержка APV Фронталка 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадров/с ОС Android 16 — One UI 8.5 Android 16 — One UI 8.5 Android 16 — One UI 8.5 Аккумулятор 4300 мА·ч, 55% за 30 мин 4900 мА·ч, 69% за 30 мин 5000 мА·ч, 75% за 30 мин защита IP68 IP68 IP68

Если это Galaxy S26 Ultra

Ключевую ставку во время презентации Samsung делал на функции искусственного интеллекта, широко представленные во всех моделях Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. Однако технические характеристики этих смартфонов различаются и вот что нужно знать при выборе необходимой модели.

Вместе с широким набором возможностей для обработки изображений, старшая модель делает едва ли не лучшие фото в условиях низкой освещенности. Этот смартфон имеет широкую диафрагму в камерах и обеспечивает более четкую детализацию при низкой освещенности по сравнению с Galaxy S25 Ultra. Это также первое устройство в серии Galaxy, которое получило функцию Advanced Professional Video (APV) — видеокодек, разработанный Samsung для профессиональной съемки.

Эта модель имеет больший размер экрана, лучшие камеры, а также получила функцию Privacy Display, которая защищает экран от посторонних глаз вследствие затемнения при взгляде под углом.





Если это Galaxy S26 Plus

Эта модель получила 6.7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей и тот же экран, что и у флагмана линейки. Емкость батареи также не намного меньше Galaxy S26 Ultra.

И хотя S26 Plus не получила функции Privacy Display, поддержки стилуса S Pen, она на $200 дешевле и это может стать ключевым для многих пользователей.

Если это Galaxy S26

Младшая модель также сохраняет множество интересных функций, как и старшие смартфоны в линейке. Это улучшенные функции редактирования фото и видео, сканер документов, такие возможности как Now Nudge и Now Brief, улучшенная функция Circle to Search. Среди ИИ-ассистентов на выбор Bixby, Gemini или Perplexity. Смартфон будет обрабатывать многоэтапные задачи ИИ в фоновом режиме для более персонализированного взаимодействия.

Мы уже писали, что индийский YouTube-блогер Сахил Кароул смог заранее получить новый смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra и сравнил его фото-возможности с Apple iPhone 17 Pro Max и Vivo X300 Pro. Samsung также представил младшие модели линейки Galaxy S26 и S26+.

Источник: ZDNet

