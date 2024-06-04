Через 2 года в Японии появятся летающие базовые станции мобильной связи — они обеспечат покрытие труднодоступных регионов

Благодаря дочерней компании Airbus AALTO и консорциуму во главе с японским оператором мобильной связи NTT Docomo, в 2026 году над Японией появятся базовые станции мобильной связи воздушного базирования. Чтобы реализовать этот проект, консорциум, в который входят Space Compass, Mizuho Bank, Development Bank of Japan с NTT Docomo во главе, инвестирует $100 млн в AALTO.

AALTO является производителем Zephyr High Altitude Platform Station (HAPS) — беспилотника с неподвижным крылом на солнечных батареях, предназначенного для работы в стратосфере, где он обеспечивает мобильное подключение и сервисы наблюдения Земли. Технология разрабатывалась более 20 лет и за это время улучшилась от продолжительности полета около 6 часов на высоте 9000 метров до способности оставаться на высоте 20 000 метров в течение 90 дней.

По словам AALTO, денежные вливания позволят расширить охват операторов мобильных сетей, уменьшить пробелы в охвате сети и обеспечить поддержку системы реагирования Японии на стихийные бедствия.

В Space Compass считают, что воздушные сети могут решить проблемы с подключением к труднодоступным районам, которых Япония имеет много благодаря своей горной местности.

Сокращение населения Японии также является одним из мотивов реализации этого проекта. Ожидается, что это больше всего повлияет на сельские районы, которые все еще будут нуждаться в таких услугах, как телемедицина, дистанционное образование и онлайн-экономическая деятельность, а также надежные каналы оповещения в случае чрезвычайной ситуации. Без такого подключения эти группы населения рискуют стать жертвами цифрового разрыва.

Space Compass уже давно сотрудничает с AALTO в отношении демонстрационных полетов и для включения дронов и спутников в более широкую космическую инфраструктуру ICT, которую NTT назвала «Космическая интегрированная вычислительная сеть» (Space Integrated Computing Network).

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Источник: theregister

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