Новости WTF 25.03.2024 в 13:06 comment views icon

Черновчанин, который в 2021 году взорвал почтоматы «Нова пошта», проведет 4 года за решеткой

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Черновчанин, который в 2021 году взорвал почтоматы «Нова пошта», проведет 4 года за решеткой

Странная история о подрыве двух почтоматов компании «Нова пошта» в Киеве и Одессе, которая произошла в 2021 году и вполне достойна украинской GTA, подошла к концу — виновником оказался житель Черновцов, который получил 4 года заключения и должен возместить все убытки. О вынесении приговоров по двум уголовным делам по соответствующим инцидентам, сообщила пресс-служба «Нова пошта».

В июле 2021 года на тот момент неизвестный в один день совершил подрыв двух почтоматов в Киеве и Одессе, заложив в ячейки самодельные взрывные устройства на основе пиротехнических изделий. В свое время об инциденте сообщала Нацполиция Киева и Одессы. В результате этих взрывов никто не пострадал, тогда как оба почтомата получили значительные повреждения, а «Новая почта», помимо материального ущерба, понесла значительные репутационные потери, поскольку это подняло вопрос о безопасности доставки.

В рамках уголовных производств, которые открыли в обоих городах по факту умышленного повреждения имущества, правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его — им оказался житель Черновцов Федорченко К.А. В суде виновник признал вину — он изготовил два самодельных взрывных устройства самостоятельно, поскольку им руководило желание умышленно навредить компании.

Дело по инциденту в Киеве длилось 10 месяцев, а по Одессе — более 2 лет. Суд вынес приговоры в обоих уголовных производствах, признав Федорченко К.А. виновным в умышленном повреждении чужого имущества. Виновнику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и полное возмещение всех убытков, нанесенных компании.

В сообщении Нацполиции Киева относительно инцидента отмечалось, что самодельное устройство (оно состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена) сработало в одном из ящиков почтомата, установленном в крупном ТРЦ в Оболонском районе Киева. В «Нова пошта» не уточняют, как именно он туда попал и какие дополнительные меры безопасности были внедрены, чтобы избежать подобного в будущем.

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