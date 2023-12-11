Chevrolet не будет производить «маленький» Bolt EV на электроплатформе Ultium от GM, только больший Bolt EUV

General Motors не будет переносить оригинальный хэтчбек Bolt на платформу Ultium, только больше Bolt EUV. Это произошло после того, как GM заявила, что прекращает производство Bolt, но позже подтвердил, что возродит более крупную модель Bolt EUV на Ultium до 2025 года.

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Оригинальный Bolt EV был построен на устаревшей платформе GM BEV2. С этого времени автопроизводитель перешел на архитектуру Ultium для своих электромобилей и аккумуляторов следующего поколения, включая Cadillac Lyriq, Hummer EV и GMC Sierra EV. Chevrolet создает трио электромобилей производства Ultium, включая Silverado EV, Blazer EV и Equinox EV, передает The Verge.

В 2025 году к ним присоединится Bolt EUV, немного длиннее и имеющий больше грузового пространства, чем Bolt EV. Отличия достаточно незначительны: Bolt EUV 2022 года примерно на 23 см длиннее Bolt EV, но в основном имеет одинаковую высоту и ширину. Впервые представленный в 2016 году Chevy Bolt EV должен был стать первым ударом автопроизводителя на массовом рынке аккумуляторных электромобилей с запасом хода более 320 км и доступной ценой. В начале 2021 года компания выпустила обновленную модель, а также немного большую версию EUV, которая станет единственным преемником знаменитой модели.