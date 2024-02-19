China Mobile запустила спутник для 6G-связи. Пока для тестирования

Связь шестого поколения 6G еще далека от коммерциализации, но это не мешает странам и компаниям проводить серию испытаний. Samsung, например, проводит подобные тестирования, но не ожидает, что этот стандарт станет массовым до 2030 года. Аналогично, China Mobile не ожидает запуска 6G в ближайшее время, запустила специальный спутник.

Официального названия 6G-спутника нет, но China Daily сообщает, что это первый в мире низкоорбитальный тестовый спутник, который использует связь 6G. Его разработала команда разработчиков оператора и Инновационной академии микроспутников Китайской академии наук.

Спутник поддерживает различные автономные функции, специально разработанные для обеспечения 6G. Как сообщается, и программное, и аппаратное обеспечение были разработаны в Китае, поддерживая реконструкцию программного обеспечения на орбите, гибкое развертывание основных сетевых функций и автоматизированное управление. По словам China Mobile, все эти функции вместе позволяют обеспечить эффективную и надежную работу спутниковой сети на орбите.

China Mobile намерена провести больше испытаний на орбите, но пока не предоставила график запуска стандарта 6G. Сейчас запуск преемника 5G не планируется раньше, чем через несколько лет, но это не означает, что нельзя проводить широкие испытания, чтобы подготовиться к будущему, передаёт Wccftech.

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