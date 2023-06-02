Chromecast с Google TV рекордно подешевел на Amazon: 4K – $40, HD – $20

Использование Chromecast с Google TV, пожалуй, является одним из самых простых и доступных способов трансформации обычного телевизора в «умный». Сейчас этот способ стал ещё доступнее.

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Версия Chromecast 4K с Google TV сейчас предлагается на Amazon со скидкой 20%, благодаря чему устройство можно купить всего за $40. Пожалуй, это самая низкая цена этого устройства за все время. Более того, модель Chromecast с Google TV (HD) продаётся и вовсе за $20, позволяя сэкономит на покупке сразу 33%. Это также рекордно низкая стоимость за всё время.

Chromecast с Google TV не такой маленький, как некоторые другие стриминговые устройства, но все же это хорошее и привлекательное решение. Кабель позволяет легко подключать его к большинству телевизоров или проекторов. В комплект поставки входит удобный пульт дистанционного управления.

Источник: Engadget