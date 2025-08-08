Chrysalis: проект межзвездного корабля для путешествия 2400 человек в течение 400 лет

Команда инженеров разработала проект гипотетического космического корабля Chrysalis, способного вместить до 2 тыс. 400 пассажиров и доставить их до Альфы Центавра примерно за 400 лет.

В описании проекта ученые отмечают, что их корабль способен преодолеть расстояние в 40 трлн км примерно за 400 лет. Это означает, что подавляющее большинство гипотетических пассажиров будут проводить всю свою жизнь на борту этого космического корабля.

Chrysalis должен быть способен размещать на борту несколько поколений людей, вплоть до тех пор, пока не доберется до ближайшей звездной системы Альфа Центавра и не осуществит высадку пассажиров на поверхности планеты Проксима Центавра b. Эта экзопланета размером с Землю считается потенциально пригодной для жизни.

Представленный проект занял первое место на конкурсе проектов «Гиперион», в рамках которого участникам предлагалось спроектировать гипотетические корабли разных поколений для межзвездных путешествий. Прежде чем перейти к созданию самого корабля Chrysalis, первые поколения будущих пассажиров должны жить и адаптироваться к изолированной среде в условиях Антарктики в течение 70-80 лет. Сам корабль теоретически можно построить за 20-25 лет. Он должен поддерживать постоянную гравитацию за счет вращения.

Корабль длиной 58 км планируется построить из нескольких слоев. Несколько из них будут охватывать друг друга вокруг центрального ядра. Эти слои будут включать в себя общественное пространство, фермы, сады, дома, склады и другие объекты общего пользования, каждый из которых будет работать на термоядерных реакторах.

В центре корабля будут размещаться шаттлы, которые доставят людей на Проксиму Центавра b, а также все необходимое телекоммуникационное оборудование. Ближайший к ядру слой будет представлять собой пространство для производства продуктов питания, выращивания растений, грибов, микробов, насекомых и скота в контролируемых условиях. Для сохранения биоразнообразия будут поддерживаться различные среды, включая тропические и бореальные леса.

Второй уровень от центра предназначен для общих помещений, в частности, школ, парков, больниц, библиотек и других общественных учреждений. Следующий уровень будет включать жилые помещения для отдельных домохозяйств, оборудованные системами циркуляции воздуха и теплообменниками.

На следующем уровне будут размещаться промышленные предприятия, которые будут перерабатывать отходы, создавать лекарства и строительные материалы. Пятый, внешний слой, будет служить складом для хранения различных видов ресурсов, материалов, оборудования и транспорта. Разработчики предполагают, что на этом уровне могут работать роботизированные системы.

Рождение детей на корабле будет планироваться для обеспечения поддержания численности популяции. По мнению разработчиков, численность людей на корабле будет составлять около 1,5 тыс. человек, на 900 человек меньше общей вместимости. Инженеры проекта также предусматривают, что персонал, который будет управлять кораблем, будет взаимодействовать с искусственным интеллектом.

«Это обеспечит устойчивость всей социальной системы, лучшую передачу знаний между разными поколениями жителей и более глубокое видение общей динамики комплекса космического корабля Chrysalis», — убеждают авторы проекта.

Сейчас этот план чисто гипотетический. Некоторые ключевые технологии, необходимые для его реализации, такие как коммерческий термоядерный синтез, пока не существуют. Тем не менее, гипотетические проекты, подобные этому, все еще могут пополнить нашу базу знаний и помочь инженерам усовершенствовать будущие разработки. Победители конкурса «Гиперион» получили премию в размере 5 тыс. долларов за собственный проект.

