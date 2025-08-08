banner
Ученые спланировали миссию к черной дыре: "Чрезвычайно сложная и очень спекулятивная"

Китайские астрофизики в новом исследовании предложили способ подобраться к черной дыре.

Преимущественно такие идеи, как миссия к черной дыре, оставались чем-то из области научной фантастики, как вот фильм Дисней 1979 года «Черная дыра». Однако физик-теоретик из Фуданского университета Козимо Бамби предлагает реальный подход к этому. 

Во-первых, ученым необходимо найти ближайшую к нам черную дыру. Далее необходимо создать нечто вроде наноразмерного космического корабля — крошечный микрозонд, достаточно прочный, однако, чтобы пережить это необычное путешествие.

«При наличии соответствующего технологического прогресса это может стать возможным в течение нескольких десятилетий», — убеждает Бамби. 

По словам китайского ученого, его идея спорная и крайне сложная, однако вполне реалистичная. Бамби также представил траекторию гипотетического космического корабля и краткое описание экспериментов, которые он мог бы проводить

Вчені спланували місію до чорної діри: "Надзвичайно складна та дуже спекулятивна"
Звезды и экзопланеты в пределах 25 световых лет от Земли/iScience

Однако даже если ученым удастся разобраться в деталях, на реализацию этой миссии может уйти около 100 лет, в зависимости от того, где будет находиться целевая черная дыра. По мнению Козимо Бамби, это не сроки по сравнению с общими рамками времени, которые ушли на достижение значительных прорывов в физике. Например, существование гравитационных волн подтвердили только через 100 лет после того, как они были предсказаны впервые.

Козимо Бамби подчеркнул, что такая миссия не вопрос ближайшего времени, однако если физики действительно стремятся непосредственно исследовать черные дыры, это должно начаться хоть с каких-то предложений. Например, ученые давно подозревали, что экстремальные условия вокруг черной дыры могут дать новую информацию, противоречащую общей теории относительности, но современные методы наблюдений затрудняют прямую характеристику физических условий пространства-времени вблизи черной дыры.

Наличие высокочувствительного зонда, способного передавать сигналы на Землю, может обеспечить столь желанные данные непосредственного наблюдения за черной дырой. Конечно, если зонд сможет выдержать гравитационное притяжение этих объектов и не будет разорван или съеден, как любой другой объект, оказавшийся слишком близко к черной дыре.

Результаты исследования опубликованы в журнале iScience

Источник: Gizmodo

