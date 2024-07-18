Что скрывала Арктика? Ученые нашли затерянный континент возле Гренландии

Исследователи из Великобритании и Швеции обнаружили новый микроконтинент в проливе Дэвиса между Баффиновой Землей Канады и юго-западной Гренландией. Ученые использовали гравитационные данные и сейсмическую разведку для создания тектонической реконструкции региона.
Несмотря на предыдущие исследования геологии этой местности, некоторые вопросы оставались нерешенными. В частности, ученые не могли объяснить происхождение аномально толстой континентальной коры в проливе.
Во время реконструкции прошлого этой территории, когда Гренландия отделялась от Канады, исследователи обнаружили, что аномально толстая кора на самом деле является отдельным микроконтинентом. Это тектонический блок, который отделился от континента и окружен более тонкой океанической корой.
По словам ученых, рифтинг — процесс раскола тектонических плит — начался примерно 118 миллионов лет назад. Континентальный разлом в море Лабрадор произошел почти 61,27 миллиона лет назад. Континенты продолжали расходиться, пока Гренландия не столкнулась с Североамериканской плитой и не присоединилась к ней. Именно в этот период образовался новый микроконтинент.
Исследователи предполагают, что растяжение в восточной части пролива Дэвиса между 58 и 49 миллионами лет назад привело к отделению этого фрагмента от Гренландии.
Ученые надеются, что это исследование поможет лучше понять тектонику плит и связанные с ней опасности для жителей Земли. Они отмечают важность дальнейшего изучения этого явления для понимания функционирования тектоники плит на нашей планете.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Gondwana Research.
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Источник: Iflscience
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