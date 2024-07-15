Первые после OceanGate: новая экспедиция отправилась к обломкам Титаника

Компания RMS Titanic, Inc. начала новую экспедицию к месту гибели легендарного лайнера «Титаник». Судно Dino Chouest отправилось 12 июля 2024 года для детального фотографирования и картографирования места крушения с помощью беспилотных подводных аппаратов (ROV).

Океанограф Дэвид Галло (David Gallo), соруководитель экспедиции, рассказал BBC о стремлении получить изображения обломков с беспрецедентной четкостью и точностью. Подводные аппараты оснащены специальными камерами высокого разрешения и осветительным оборудованием для съемок в формате 65K.

«„Титаник“ является одной из наиболее изученных кораблекрушений на сегодня, и компания Marine Imaging Technologies рада представить системы камер с самым высоким разрешением, которые когда-либо использовали на этом месте, чтобы предоставить общественности новые сведения о корабле», — сказал основатель Marine Imaging Technologies и старший директор по фотосъемке Эван Ковач (Evan Kovacs).

Джессика Сандерс (Jessica Sanders), президент RMST Inc., подчеркнула важность оценки состояния артефактов, которые могут потерять. Экспедиция планирует изучить такие ценные объекты, как радио Маркони, и обнаружить новые находки.

Цель экспедиции не только исследовать место аварии, но и почтить память погибших во время катастрофы «Титаника» и прошлогоднего инцидента с подводной лодкой OceanGate. Исследователи установят мемориальную табличку на морском дне в честь Поля Анри Нарджоле (Paul Henri «PH» Nargeolet), бывшего директора по исследованиям RMS Titanic, Inc., который погиб во время того трагического погружения.

Использование новейших технологий позволит команде не только провести детальное обследование места катастрофы, но и определить артефакты, которые нуждаются в сохранении. Исследователи стремятся углубить научные знания, привлечь мировое сообщество к выявлению новых артефактов и морских организмов, а также вдохновить следующее поколение исследователей. Подводные аппараты потратят от 2 до 2,5 часа на достижение обломков «Титаника» Корабль сейчас находится на глубине 3800 метров на дне Атлантики.

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Источник: Oceanographicmagazine