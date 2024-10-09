Чтобы все рассмотреть: моддеры ремейка Silent Hill 2 убрали туман и добавили солнечную погоду

Ремейк Silent Hill 2 еще не остыл после релиза, а моддеры уже успели наделать странных вещей с игрой.

Серия Silent Hill известна своим постоянным туманом, но некоторые из самых интересных модов на NexusMods полностью удаляют туман, превращая игру в совершенно другой опыт.

Например, FrancisLouis создал мод Silent Hill 2 HD Collection, что является шутливым намеком на издание, в котором удалили значительную часть характерного тумана.

Тот же модер пошел еще дальше и сделал Sunny Hills. Этот мод добавляет в игру солнечную погоду с дополнительной возможностью удалить туман.

Также есть мод NorskPL, который заменяет протагониста Джеймса Сандерленда моделью из игры 2001 года.

Однако для действительно ретро-ощущений стоит обратить внимание на конфигурацию производительности от MAK Moderator, которая действует как демейк для воссоздания графики эпохи PS2.

Наверное, самый остроумный мод — замена модели Джеймса Сандерленда на Леона Кеннеди из ремейка хоррора Resident Evil 4.

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Напомним, Silent Hill 2 Remake вышла на прошлой неделе и получила высокую оценку критиков. Подробнее об игре можно прочитать в нашем обзоре.

Источник: Eurogamer