Новости Игры 09.10.2024 в 18:25 comment views icon

Чтобы все рассмотреть: моддеры ремейка Silent Hill 2 убрали туман и добавили солнечную погоду

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Ігор Панченко

Автор новостей

Ремейк Silent Hill 2 еще не остыл после релиза, а моддеры уже успели наделать странных вещей с игрой.

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Серия Silent Hill известна своим постоянным туманом, но некоторые из самых интересных модов на NexusMods полностью удаляют туман, превращая игру в совершенно другой опыт.

Например, FrancisLouis создал мод Silent Hill 2 HD Collection, что является шутливым намеком на издание, в котором удалили значительную часть характерного тумана.

Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду

Тот же модер пошел еще дальше и сделал Sunny Hills. Этот мод добавляет в игру солнечную погоду с дополнительной возможностью удалить туман.

Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду
Теплая и совсем не жуткая атмосфера / Sunny Hills

Также есть мод NorskPL, который заменяет протагониста Джеймса Сандерленда моделью из игры 2001 года.

Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду
Классический Джеймс / NorskPL

Однако для действительно ретро-ощущений стоит обратить внимание на конфигурацию производительности от MAK Moderator, которая действует как демейк для воссоздания графики эпохи PS2.

Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду

Наверное, самый остроумный мод — замена модели Джеймса Сандерленда на Леона Кеннеди из ремейка хоррора Resident Evil 4.

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Інформація про курс

Щоб усе роздивитися: модери ремейку Silent Hill 2 прибрали туман й додали сонячну погоду

Напомним, Silent Hill 2 Remake вышла на прошлой неделе и получила высокую оценку критиков. Подробнее об игре можно прочитать в нашем обзоре.

Источник: Eurogamer

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