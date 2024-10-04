«Уважает оригинал»: ремейк Silent Hill 2 получил 87 баллов на Metacritic, но игру не только хвалят

Ремейк культовой survival horror игры Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team получил высокие оценки от критиков. По состоянию на 4 октября средний балл проекта на агрегаторе Metacritic составляет 87, а на OpenCritic — 86.

Обозреватели отметили, что разработчики сумели мастерски воссоздать атмосферу оригинальной Silent Hill 2, сохранив верность первоисточнику. В то же время Bloober Team расширили и дополнили локации, добавив собственные идеи. Особых похвал удостоились звуковое оформление, саундтрек и переосмысленные боссы, сражения с которыми стали значительно интереснее.

Среди недостатков критики называют иногда замедленный темп игры, из-за чего она иногда кажется затянутой. Также некоторым рецензентам игровой процесс показался слишком упрощенным из-за большого количества припасов для главного героя.

Впрочем, большинство обозревателей сходятся во мнении, что Bloober Team удалось реализовать, казалось бы, невозможное — создать достойный ремейк Silent Hill 2, который станет отличным поводом вновь окунуться в мрачную атмосферу городка Сайлент Хилл или же познакомиться с серией впервые.

Издание Eurogamer отмечает:

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«Вопреки сомнениям, Bloober Team представили ремейк, который расширяет Silent Hill 2 именно там, где нужно, и бережно сохраняет оригинал».

IGN Japan утверждает, что эта версия игры «проявляет большое уважение к первоисточнику и удачно переносит классическую историю о человеческих слабостях в современную эпоху». Критик также хвалит возвращение классического survival horror с нервной системой боя из-за плеча.

По мнению GameSpot, несмотря на все сложности, Bloober Team сделали почти невозможное:

«Ремейк Silent Hill 2 — это сбывшаяся мечта».

Screen Rant подчеркивает, что игра не только сохраняет верность оригиналу, но и дарит сюрпризы игрокам, которые возвращаются в Silent Hill 2. Так проект «оправдывает не только собственное существование, но и возможность масштабного возрождения франшизы Silent Hill».

GamesRadar+ отмечает определенную ограниченность из-за строгого соблюдения канонов оригинала, однако называет ремейк «атмосферной и захватывающей игрой ужасов, которая стоит в одном ряду с ремейками Resident Evil».

В заключении Gamereactor UK пишет:

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«Bloober Team проделали отличную работу, благодаря чему серия Silent Hill снова чувствуется значимой и актуальной, чего не было уже много лет».

Оригинальная Silent Hill 2 вышла в 2001 году на PlayStation 2, а впоследствии была портирована на Xbox и PC. Игра рассказывает историю Джеймса Сандерленда, который получает загадочное письмо от своей покойной жены Мэри. В нем она просит Джеймса вернуться в город их совместного прошлого — Сайлент Хилл. Прибыв на место, главный герой обнаруживает, что курортный городок превратился в мрачное и жуткое место, полное уродливых существ. На протяжении игры Джеймсу приходится раскрывать тайны Сайлент Хилла и сталкиваться с собственным мучительным прошлым.

Silent Hill 2 получила культовый статус благодаря своей психологически глубокой и многослойной истории, которая поднимает темы вины, наказания и искупления. Игра славится своей гнетущей атмосферой, которую создают туманные локации, тревожный саундтрек от Акиры Ямаоки и враждебное окружение.

Релизный трейлер

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PlayStation 5 и ПК (Steam) 8 октября, а для владельцев расширенных версий — на два дня раньше.