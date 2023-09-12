Новости Технологии 12.09.2023 в 08:00

Чипированный пармезан: производитель добавляет микрочипы на колеса сыра, чтобы предотвратить подделку

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Чипы, чипы вокруг! Сторонник теорий заговора получил новую горячую тему – микрочипы в пищевых продуктах. Итальянский производитель сыра добавляет в упаковку своих изделий действительно маленькие чипы американского производителя.

микрочип виробник додає мікрочипи на колеса сиру

Сыр Пармиджано-Реджано производится с использованием традиционных ингредиентов и методов в определенном регионе Италии, его мировые продажи составляют $2,44 млрд в год. По приблизительным подсчетам, почти столько же зарабатывают дельцы на изготовлении его подделок – $2 млрд. Компания добавила в казеиновую упаковку микрочипы чикагской компании p-Chip, помогающие отличить настоящий продукт при сканировании.

микрочип виробник додає мікрочипи на колеса сиру

Микротранспондер p-Chip – кремниевый чип размером с крошку соли, содержащий уникальный идентификационный код. Когда модулированный лазерный импульс сканирует чип, его схемы получат электропитание и он передает уникальный код с помощью сверхнизких радиочастот.

микрочип виробник додає мікрочипи на колеса сиру

Микросхема p-Chip имеет много преимуществ перед традиционной RFID-меткой. По словам производителя, устройства p-Chip меньше, дешевле (несколько центов за штуку), прочнее и безопаснее RFID. Вот как компания описывает собственные чипы:

  • Их практически невозможно скопировать или подделать
  • Это крошечные, прочные и доступные цифровые крипто-якори.
  • Они могут выдерживать экстремальные температуры (от –200°C до 500°C).
  • Они устойчивы к микроволновому излучению.
  • Безопасны при прямом контакте с едой
  • Выдерживают действие растворителей и других реагентов
  • Их можно сканировать сквозь бумагу, стекло, ткани животных, иней, этикетки и т.п.

микрочип виробник додає мікрочипи на колеса сиру

Чип вставляют в казеиновую этикетку на сырномколесе во время упаковки – она не попадает в организм потребителей сыра во время питания. За последний год более 100 000 колес сыра созрели с микротранспондерами p-Chips в упаковке. Эта фаза тестирования была необходима, поскольку многолетний процесс созревания сыра, включающий погружение в горячую морскую воду, может испортить альтернативные метки, такие как QR-коды и RFID-метки.

Посты
Топовий Dell Precision 5560 за $6к в реальній роботі (Macbook на Windows чи ні?)
Чипированный пармезан: производитель добавляет микрочипы на колеса сыра, чтобы предотвратить подделку
https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

diakon

Головний Модератор Блогів

Легко представить, что такие микрочипы можно применять не только к сыру или другим пищевым продуктам, но и в различных промышленных изделиях.

Джерело: Tom’s Hardware

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Посты
Майже ноунейм — блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

Посты
RZTK Monitor: огляд датчика для контролю за температурою та вологістю повітря у приміщенні
https://secure.gravatar.com/avatar/0a0501def84a54a026242b7fc8de6368?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0a0501def84a54a026242b7fc8de6368?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Dogmeat88

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить