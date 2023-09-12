Чипированный пармезан: производитель добавляет микрочипы на колеса сыра, чтобы предотвратить подделку

Чипы, чипы вокруг! Сторонник теорий заговора получил новую горячую тему – микрочипы в пищевых продуктах. Итальянский производитель сыра добавляет в упаковку своих изделий действительно маленькие чипы американского производителя.

Сыр Пармиджано-Реджано производится с использованием традиционных ингредиентов и методов в определенном регионе Италии, его мировые продажи составляют $2,44 млрд в год. По приблизительным подсчетам, почти столько же зарабатывают дельцы на изготовлении его подделок – $2 млрд. Компания добавила в казеиновую упаковку микрочипы чикагской компании p-Chip, помогающие отличить настоящий продукт при сканировании.

Микротранспондер p-Chip – кремниевый чип размером с крошку соли, содержащий уникальный идентификационный код. Когда модулированный лазерный импульс сканирует чип, его схемы получат электропитание и он передает уникальный код с помощью сверхнизких радиочастот.

Микросхема p-Chip имеет много преимуществ перед традиционной RFID-меткой. По словам производителя, устройства p-Chip меньше, дешевле (несколько центов за штуку), прочнее и безопаснее RFID. Вот как компания описывает собственные чипы:

Их практически невозможно скопировать или подделать

Это крошечные, прочные и доступные цифровые крипто-якори.

Они могут выдерживать экстремальные температуры (от –200°C до 500°C).

Они устойчивы к микроволновому излучению.

Безопасны при прямом контакте с едой

Выдерживают действие растворителей и других реагентов

Их можно сканировать сквозь бумагу, стекло, ткани животных, иней, этикетки и т.п.

Чип вставляют в казеиновую этикетку на сырномколесе во время упаковки – она не попадает в организм потребителей сыра во время питания. За последний год более 100 000 колес сыра созрели с микротранспондерами p-Chips в упаковке. Эта фаза тестирования была необходима, поскольку многолетний процесс созревания сыра, включающий погружение в горячую морскую воду, может испортить альтернативные метки, такие как QR-коды и RFID-метки.

Легко представить, что такие микрочипы можно применять не только к сыру или другим пищевым продуктам, но и в различных промышленных изделиях.

Джерело: Tom’s Hardware