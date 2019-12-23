Cisco представила технологии для построения Интернета будущего, включая чип Cisco Silicon One и платформу Cisco 8000 для скоростей от 400 Гбит/с и выше

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Компания Cisco обнародовала долгосрочную стратегию «Интернет будущего» и представила новую микропроцессорную архитектуру, которая выступит основой новых сетей, не подверженных сегодняшним ограничениям по производительности, экономичности и потребляемой мощности.

В компании считают, что в ближайшее десятилетие цифровая трансформация задействует такие новые технологии, как виртуальная и дополненная реальность, потоковое видео в формате 16K, искусственный интеллект, 5G, квантовые вычисления, адаптивная и прогнозная кибербезопасность, интеллектуальный Интернет вещей плюс другие, которые пока еще не изобретены. Эти приложения нового поколения потребуют такой сложной платформы, какую сегодняшняя интернет-инфраструктура просто не способна поддерживать.

Новый чип Cisco Silicon One станет основой портфолио маршрутизаторов Cisco в будущем. В краткосрочной перспективе ожидается достижение производительности вплоть до 25 Терабит в секунду (Тбит/с). Это первый в отрасли универсальный сетевой чип, адаптируемый как для сервис-провайдеров, так и для крупных компаний. Производительность маршрутизации первой модели Cisco Silicon One Q100 превышает 10 Тбит/с без каких-либо ухудшений программируемости, буферизации, энергоэффективности, масштабируемости и функциональной гибкости.

Cisco серии 8000 — первая платформа, созданная на основе Cisco Silicon One Q100. Она разрабатывалась с целью помочь сервис-провайдерам и крупным компаниям сократить затраты на построение и эксплуатацию широкомасштабных сетей в эпоху 5G, искусственного интеллекта и Интернета вещей. Платформа уже проходит пилотное тестирование в сетях STC, Comcast, NTTCom и т.д.

Платформа Cisco серии 8000 оптимизирована для скоростей от 400 Гбит/с и выше, одно стойко-место поддерживает от 10,8 Тбит/с. Решение построено на новой сетевой операционной системе Cisco IOS XR7, адаптированной к работе с облачными средами и позволяющей упростить эксплуатацию и снизить эксплуатационные издержки. Она предлагает продвинутые средства кибербезопасности, в реальном времени дающие осведомленность об уровне доверенности критичной инфраструктуры заказчика.

Источник: Cisco