Civilization 7 представляет первые семь цивилизаций — более современные выйдут в платном DLC

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До выхода долгожданной Civilization 7 от Firaxis Games еще несколько месяцев, но разработчики постепенно тизерят контент. Встречайте первые семь цивилизаций, будут еще.

На своем сайте Firaxis насчитала семь цивилизаций, которые будут доступны в игре. Civilization 7 позволит игроку управлять Аксумом, Египтом, Грецией, Майя, Маврами, Римом и индейцами Шони. Кроме античности, игра также будет охватывать Эпоху географических открытий — но, к сожалению, только в платном DLC (именно там будут Шони). Разработчик отмечает, что кроме представленных будет еще много цивилизаций.

Поклонники сразу начали гадать о том, какие еще будут цивилизации. Тема на Reddit с обсуждением сообщение Firaxis дает представление о пожеланиях игроков по представлению различных культур в игре. Среди лидеров Инки, Китай и Япония, много других предложений.

Уже анонсированные цивилизации также оказались популярными — поклонники, кажется, довольны стартовой подборкой Firaxis. Один из комментаторов «очень рад видеть в нем Майя с самого начала», хвалят и другие варианты: «Наконец-то индийская цивилизация, которая сосредоточена на военных и научных вопросах».

Официальный сайт Civilization 7 предоставляет подробную информацию о каждой цивилизации. Долгожданная стратегия Firaxis должен выйти 11 февраля 2025 года. Таким образом, до запуска осталось всего пять месяцев — немного, учитывая 8 лет с момента выхода шестой игры.

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Источник: Firaxis, GamesRadar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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