Civilization VII: для игры в 4К понадобится RTX 4070 и 32 ГБ оперативной памяти

Но Civilization VII займет лишь 20 ГБ на диске.

Студия Firaxis Entertainment представила три уровня системных требований для Civilization VII: низкий, средний и высокий. Для игры на низких настройках в разрешении 1080p достаточно видеокарт Nvidia GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 460 или Intel Arc A380.

Для максимальных настроек и разрешения 4K с частотой 60 кадров в секунду разработчики рекомендуют использовать более мощные видеокарты. Firaxis советует иметь GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT для наилучшего качества графики.

Релиз Sid Meier’s Civilization VII запланирован на 11 февраля 2025 года. Игра выйдет на ПК (Windows, macOS, Linux), а также на консолях Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Недавно Firaxis раскрыла первые подробности о цивилизациях в Civilization 7. Игра предложит игрокам управлять семью государствами, среди которых Аксум, Египет, Греция, империя Мая, государство Маурьев, Римская империя и племя Шони. Разработчики охватили не только античность, но и Эпоху географических открытий, хотя последняя будет доступна в платном DLC. Firaxis также намекнула на появление многих других цивилизаций в будущем.