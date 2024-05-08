Clippy возвращается: скрепка-ассистент доступен в Windows 11 через сторонние утилиты с открытым кодом

В версиях Microsoft Office, которые вышли между 1997 и 2004 годами, использовался цифровой помощник Clippy в виде скрепки. Впоследствии компания отказалась от него с выпуском Office 2007, хотя затем были попытки возродить Clippy в различных реинкарнациях: в Microsoft Teams, на «уродливых» рождественских свитерах, в виде зажима для денег. Теперь пришло время новой попытки реанимировать Clippy — в составе сторонней утилиты с открытым кодом под названием Winpilot.

Программа Winpilot предназначена для удаления вирусов, отключения раздражающих стандартных параметров пользовательского интерфейса и удаления рекламы из Windows 11. Она существует еще с 2023 года, но тогда называлась BloatyNosy. Новая версия 2024.5.6 добавила утилиту Tiny11builder, которая создает уменьшенный установочный ISO-образ Windows 11. Другие функции включают возможность отключить персонализированную рекламу, восстановить полное контекстное меню, очистить предварительно загруженное программное обеспечение и отключить поиск содержимого Bing Cloud.

Clippy появляется Winpilot, чтобы помочь пользователю ориентироваться в различных функциях приложения. Всплывающая подсказка Clippy расположена над пользовательским интерфейсом приложения. При первом запуске Winpilot и при взаимодействии с программой Clippy предоставляет вам возможность задавать вопросы и предлагает два предложения — например, проверить версию Windows или «Исправить мою систему».

Если пользователь еще ничего не спрашивал или не щелкал по всплывающей подсказке, он получит случайное предложение или комментарий от Clippy. При выполнении определенного действия, такого как удаление ПО, состояние операции и подтверждение появятся вместо комментария Clippy внизу всплывающей подсказки.

Разработчик Winpilot не создал функциональные возможности Clippy самостоятельно, а использовал код другого проекта с открытым исходным кодом под названием Clippy от FireCube. В отличие от Winpilot, программа FireCube позволяет разместить Clippy непосредственно на рабочем столе Windows 11 и подключить его к GPT 3.5 (с помощью ключа API), чтобы пользователи могли использовать его как настоящего чат-бота с искусственным интеллектом.

Источник: tomshardware

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